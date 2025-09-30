Nga chỉ trích Đức "sa lầy" gián tiếp trong xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/9 cho rằng Đức đã tham gia gián tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine từ lâu và Moskva không thấy điều gì mới trong phát biểu gần đây của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc “không ở trong tình trạng chiến tranh nhưng cũng không ở trong hòa bình."

Trước đó, ngày 26/9, ông Merz tuyên bố Đức không còn ở trong hòa bình, mặc dù chưa ở trong trạng thái chiến tranh.

Ông Peskov nói với báo giới: “Chúng tôi đã chú ý tới phát biểu này, nhưng rõ ràng Đức từ lâu đã tham gia gián tiếp vào cuộc xung đột (ở Ukraine). Do đó, chúng tôi không thấy có điều gì mới mẻ ở đây.”

Nga nhiều lần khẳng định việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình giải quyết xung đột và trực tiếp kéo các nước NATO tham gia vào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Cũng trong ngày 30/9, ông Peskov cho hay Moskva đánh giá tiêu cực trước tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về khả năng lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Dĩ nhiên là tiêu cực. Tuyên bố này không mới, chúng tôi đã nghe nhiều sự phô trương như vậy. Nhưng tình hình trên chiến tuyến hoàn toàn khác. Không có sự phô trương nào từ phía chính quyền Kiev.”

Ông Peskov khẳng định Ukraine tiếp tục theo đuổi chính sách quân sự thay vì đối thoại.

Ngoài ra, khi được hỏi về sáng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen liên quan việc xây dựng một “bức tường chống thiết bị bay không người lái (UAV)” ở châu Âu, ông Peskov nêu quan điểm: “Trước hết, xây tường bao giờ cũng là điều tồi tệ, như lịch sử đã chỉ ra.”

Đại diện Điện Kremlin cho rằng thật đáng tiếc khi chính sách quân sự hóa của Ukraine có thể dẫn đến việc hình thành những bức tường mới./.

