Hội chợ Fruit Logistica 2026 định hình thương mại nông sản tươi toàn cầu

Ngày 4/2, Hội chợ nông sản quốc tế Fruit Logistica lần thứ 33 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Messe Berlin, Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Fruit Logistica là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới dành cho ngành nông sản tươi, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

Với việc tổ chức Fruit Logistica, Berlin một lần nữa trở thành trung tâm của ngành kinh doanh nông sản tươi toàn cầu, tạo ra một nền tảng hội tụ cho việc trao đổi, định hướng thị trường và các giải pháp thực tiễn.

Hội chợ Fruit Logistica năm nay diễn ra vào thời điểm thị trường, chuỗi cung ứng và mô hình kinh doanh đang trải qua những thay đổi đáng kể.

Do đó, phiên bản của hội chợ cũng thể hiện sự đổi mới rõ ràng với Khu trưng bày sản phẩm mới giới thiệu nhiều đột phá trong các lĩnh vực từ giống cây trồng mới, nông sản tươi, máy móc và công nghệ (giải pháp nhà kính có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, bao bì có thể tái chế...) đến logistics; Khu Thế giới khởi nghiệp (Startup World) tạo không gian cho các công ty trẻ từ nhiều quốc gia trình bày các giải pháp thiết thực giải quyết những thách thức thực tế từ kiểm soát chất lượng tự động và theo dõi dịch bệnh đến robot và vật liệu đóng gói mới.

Ban tổ chức hội chợ dự kiến sẽ trao giải thưởng Đổi mới Fruit Logistica (FLIA) lần thứ 20, ghi nhận các sản phẩm và công nghệ mới - từ giống cây trồng mới, máy móc thông minh đến các dịch vụ kỹ thuật số - giúp cải thiện hiệu quả, tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh rõ rệt.

Một yếu tố quan trọng khác của Hội chợ Fruit Logistica lần này là chương trình hội nghị và diễn đàn quy mô lớn.

Một gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Fruit Logistica 2026. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Khoảng 200 diễn giả sẽ chia sẻ chuyên môn về các lĩnh vực từ phân tích thị trường toàn cầu, xu hướng tiêu dùng, sản xuất bền vững, công nghệ thông minh đến tổ chức hiệu quả công tác hậu cần.

Các nội dung về AI và tự động hóa cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng. Các cuộc thảo luận cho thấy cách mà AI đã, đang và sẽ chuyển đổi sản xuất, kiểm soát chất lượng, hậu cần và thương mại.

Có thể thấy AI đang thay đổi từ một chủ đề tương lai thành một yếu tố cạnh tranh then chốt trong hiện tại.

Ông David Ruetz - Phó Chủ tịch cấp cao của Trung tâm Hội chợ triển lãm Messe Berlin - cho biết Fruit Logistica là nơi thương mại nông sản tươi toàn cầu được kết nối và phát triển. Hiếm có hội chợ nào trên thế giới kết nối được quy mô, sự đổi mới và chuyên môn thị trường trên toàn bộ chuỗi giá trị như hội chợ này.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng cao, thị trường biến động mạnh và hành vi của người tiêu dùng liên tục thay đổi, việc các bên trao đổi trực tiếp tại hội chợ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các công ty từ các quốc gia xuất khẩu nông sản lâu đời cũng như các thị trường mới nổi coi Hội chợ Fruit Logistica là nơi để ghi dấu sự hiện diện của mình, đồng thời xây dựng các mối quan hệ đối tác mới và định vị chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Hội chợ Fruit Logistica năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 6/2, dự kiến thu hút khoảng 2.600 nhà triển lãm đến từ khoảng 90 quốc gia, cùng với khách tham quan và các đối tác thương mại từ hơn 150 quốc gia./.

