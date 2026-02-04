Giá dầu thô có thể có nhiều biến động trong năm 2026

Theo Global Times, Viện Nghiên cứu kinh tế và công nghệ CNPC (CNPC ETRI), một trong những viện nghiên cứu năng lượng hàng đầu của Trung Quốc, ngày 3/2 đã công bố báo cáo thường niên về ngành dầu khí, trong đó dự báo giá dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ biến động mạnh trong năm 2026 do thị trường quốc tế đối mặt với sự phân mảnh và vấn đề năng lượng trở thành điểm nóng tranh chấp.

Báo cáo chỉ ra rằng năm ngoái, rủi ro địa chính trị toàn cầu đã leo thang và lan rộng, dẫn đến những thay đổi đáng kể tình hình cung cấp năng lượng toàn cầu, và an ninh năng lượng phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng.

Báo cáo đưa ra hai kịch bản chính cho năm 2026, một là giá dầu toàn cầu chủ yếu được xác định bởi các yếu tố cơ bản của thị trường, và kịch bản còn lại là giá được xác định bởi các xung đột địa chính trị. Theo các kịch bản này, báo cáo dự đoán rằng giá dầu thô thế giới sẽ dao động trong khoảng từ 60-75 USD/thùng.

Báo cáo cho rằng trong bối cảnh đó, Trung Quốc dự kiến sẽ thể hiện sự kiên cường về nguồn cung năng lượng, với sản lượng trong nước tiếp tục tăng, chất lượng tăng trưởng được nâng cao nhờ cải tiến công nghệ, công nghệ thông minh và xanh, cũng như các nỗ lực đa dạng hóa.

Nhà nghiên cứu trưởng Liu Jia tại CNPC ETRI, nhận định Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an ninh năng lượng, bao gồm đặt con người lên hàng đầu và cân bằng giữa phát triển và an ninh.

Theo chuyên gia này, chính phủ Trung Quốc duy trì cam kết chiến lược dài hạn đối với việc hoạch định và ổn định chính sách, điều này cùng với nỗ lực của các thị trường và doanh nghiệp, góp phần duy trì an ninh năng lượng tổng thể của Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc, trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), tổng trữ lượng dầu mỏ mới được chứng minh của Trung Quốc vượt 7 tỷ tấn và trữ lượng khí đốt tự nhiên trên 7.000 tỷ m3, tăng lần lượt 43% và 40% đối với khí đốt tự nhiên so với giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 (2015-2020).

Báo cáo cho biết trong 10 năm qua, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 3,6%. Trung Quốc đã tăng sản lượng từ các tài sản dầu mỏ ở nước ngoài, với mức tăng 4 triệu tấn mỗi năm trong 5 năm qua. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các mỏ dầu ở nước ngoài mà các công ty Trung Quốc có cổ phần cũng như sự hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Dữ liệu từ Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng dầu thô của nước này năm ngoái ước đạt mức cao kỷ lục 215 triệu tấn./.

Giá dầu châu Á tiếp tục tăng do căng thẳng Trung Đông leo thang Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 65 xu Mỹ, tương đương 1%, lên 67,98 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 69 xu Mỹ, tương đương 1,1%, lên 63,9 USD/thùng.