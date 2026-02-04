Thủ tướng yêu cầu tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu:

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (Hội chợ) đã chính thức tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 2-13/2. Để Hội chợ thực sự trở thành "hành trình du xuân xuyên Việt," nơi hội tụ tinh hoa "hàng hóa Việt Nam-bản sắc Việt Nam-trí tuệ Việt Nam," Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ, kết nối giao thương, tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp trưng bày và quảng bá sản phẩm, hàng hóa tại Hội chợ.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh thông tin, lan tỏa không khí tại Hội chợ; tăng cường thời lượng truyền thông, quảng bá về các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, đặc sản vùng miền để lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tạo ấn tượng đến khách trong và ngoài nước.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các địa phương lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền để trưng bày, cung ứng tại Hội chợ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, QR Code trong việc truy xuất nguồn gốc và quảng bá giá trị nông sản Việt.

4. Các Bộ, cơ quan, địa phương:

- Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục tăng cường lựa chọn những sản phẩm của địa phương đạt tiêu chí “6 nhất:” tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất để giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các gian hàng; tuyệt đối không để các sản phẩm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được bày bán tại Hội chợ làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội chợ và thương hiệu địa phương.

- Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông về giá trị sản phẩm để mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng hóa đơn thuần mà là “đại sứ văn hóa,” đại diện bản sắc của mỗi vùng miền; đầu tư xây dựng “câu chuyện sản phẩm” hấp dẫn, gắn liền với lịch sử, truyền thống và tâm huyết của người sản xuất; tạo không gian của mỗi gian hàng như là không gian di sản thu nhỏ để thu hút và tạo ấn tượng với khách tham quan, mua sắm.

- Tạo điều kiện tổ chức cho mọi công dân được tham quan, mua sản phẩm, trải nghiệm, hưởng thụ không khí và giá trị của Hội chợ mang lại.

5. Giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Công điện này.

6. Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định./.

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Những ý nghĩa quan trọng Việc tổ chức Hội chợ mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư.