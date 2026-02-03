Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Mùa Xuân

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, thành phố Hà Nội đã mang đến cho khách tham quan một Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu - “Tết sum vầy” tại Sảnh 8, Khu triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh.

Đây là hoạt động văn hóa-kinh tế có ý nghĩa thiết thực, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và quảng bá giá trị hàng hóa Việt Nam chất lượng cao.

Không gian quảng bá "Tết Sum vầy" được tổ chức như một không gian xúc tiến thương mại tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa trưng bày sản phẩm-trải nghiệm văn hóa-kết nối giao thương.

Sự kiện có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống đến từ Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Các sản phẩm trưng bày là những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP chất lượng cao, đại diện cho thế mạnh của từng vùng miền, được chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bảo đảm tính ứng dụng, thân thiện với môi trường và phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại trong dịp Tết cổ truyền.

Từ hàng tiêu dùng, thời trang, dệt may, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, mỗi gian hàng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa, bàn tay tài hoa và tinh thần sáng tạo của người thợ Việt, góp phần khẳng định vị thế hàng Việt Nam trên thị trường trong nước.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Không gian "Tết Sum vầy" còn gây ấn tượng với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền được tổ chức công phu, sinh động như: trình diễn thư pháp, viết câu đối đỏ; gói bánh chưng, bánh dày; giã giò, nặn tò he; giới thiệu trang phục truyền thống, ẩm thực Tết; tỉa hoa, cắm hoa, bày mâm ngũ quả, mâm cỗ Tết…

Không gian được thiết kế đậm bản sắc Tết Việt, tái hiện không khí Tết cổ truyền của làng quê Bắc Bộ, góp phần đánh thức những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp như tinh thần đoàn kết cộng đồng, nghĩa tình làng xóm, đạo lý "uống nước nhớ nguồn," qua đó khẳng định chiều sâu văn hóa của Thủ đô Hà Nội trong quá trình phát triển và hội nhập.

Không gian quảng bá "Tết Sum vầy" đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung-cầu, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa dịp Tết Nguyên đán.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối giữa nghệ nhân-doanh nghiệp-nhà phân phối-người tiêu dùng, sự kiện góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và các địa phương tham gia.

Theo Kế hoạch số 79/KH-SCT của Sở Công Thương Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được định hướng là không gian xúc tiến thương mại đa chiều, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại-văn hóa-du lịch-trải nghiệm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt.

Trong tổng thể Hội chợ, Hà Nội giữ vai trò là địa phương đăng cai nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó Không gian quảng bá "Tết Sum vầy" được tổ chức trên diện tích khoảng 9.500 m², chia thành các khu chức năng rõ ràng: khu trưng bày sản phẩm thương mại tiêu biểu; khu sản phẩm OCOP; khu thủ công mỹ nghệ-làng nghề truyền thống; khu trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền.

Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan, bảo đảm công tác tổ chức khoa học, sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tại Hội chợ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 02/02-13/02/2026; Thời gian mở cửa từ 09h00-21h00 (hàng ngày). Địa điểm: Sảnh 8, Khu triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

