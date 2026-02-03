Chứng khoán châu Á đồng loạt lập kỷ lục

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 3/2, sau đợt bán tháo trước đó. Tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại sau các tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran, việc đề cử nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu sản xuất tích cực từ Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đóng cửa ở mức cao kỷ lục 54.720,66 điểm, sau khi tăng 2.065,48 điểm (3,92%). Đây là mức tăng điểm trong ngày lớn thứ năm trong lịch sử sàn giao dịch này.

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu kim loại màu, ngân hàng và máy móc. Giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào các chính sách tài khóa mở rộng của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào cuối tuần.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 338,41 điểm (6,84%), mức tăng hàng ngày mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, khép lại phiên ở mức cao kỷ lục 5.288,08 điểm. Lực mua tăng mạnh trong đầu phiên đã kích hoạt cơ chế "sidecar" (tạm dừng khớp lệnh mua tự động trong 5 phút) để ổn định thị trường, diễn ra chỉ một ngày sau khi sàn giao dịch phải áp dụng cơ chế này cho lệnh bán.

Phiên này, giá cổ phiếu Samsung Electronics tăng 11,37% và SK hynix tăng 9,28%. Các nhà phân tích tại Daishin Securities cho biết, đợt phục hồi chủ yếu do hoạt động mua bắt đáy của nhà đầu tư khi các nền tảng cơ bản của thị trường không thay đổi.

Trong khi đó, JP Morgan đã nâng mục tiêu cho chỉ số KOSPI lên mức 6.000-7.500 điểm dựa trên triển vọng của ngành quốc phòng và đóng tàu.

Tại Ấn Độ, chỉ số Nifty 50 tăng 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại với New Delhi. Theo đó, Mỹ giảm thuế suất đối với hàng hóa Ấn Độ từ mức 25% xuống còn 18%.

Đổi lại, Thủ tướng Narendra Modi cam kết Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu từ Nga và chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ và có thể là cả Venezuela.

Giới phân tích đánh giá đây là động lực tăng trưởng quan trọng cho kinh tế Ấn Độ trong năm 2026 khi kết hợp với thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được trước đó.

Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,29% lên mức 4.067,74 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 0,2% lên 26.834,77 điểm.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,40 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,79 điểm (1,84%) lên 265,18 điểm./.

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh, tâm lý nhà đầu tư chao đảo Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 2/2 khi lo ngại bong bóng công nghệ, biến động địa chính trị và triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư toàn khu vực.