Chứng khoán ngày 27/1: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm mạnh

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong phiên hôm nay (27/1) khi lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù vậy, dòng tiền vẫn hiện diện ở một số nhóm ngành như dầu khí, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, qua đó giúp chỉ số chung không rơi vào trạng thái giảm sâu hơn.

Về cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến thị trường suy yếu rõ rệt. VN-Index khép lại phiên giao dịch hôm nay tại 1.830,5 điểm, giảm 13,2 điểm so với phiên trước. Trái chiều, HNX-Index duy trì diễn biến tích cực khi tăng 5,5 điểm, chốt ở 252,8 điểm.

Nhìn chung, lực mua vẫn chiếm ưu thế với khoảng 380 mã tăng, trong khi số mã giảm gần 340 mã. Tuy nhiên, đà giảm sâu của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

VHM giảm sàn, VIC giảm 5,6%, VCG giảm sàn, ACV giảm 6,6%; cùng với đó là mức giảm của một số cổ phiếu ngân hàng như TCB giảm, EIB giảm. Riêng 10 mã kéo giảm thị trường mạnh nhất đã khiến VN-Index mất gần 25 điểm.

Điểm sáng của thị trường tiếp tục đến từ nhóm dầu khí. Sắc xanh và tím lan tỏa mạnh giúp tạo lực đỡ cho chỉ số. PLX tăng trần, PVD tăng trần, GAS tăng trần; các mã khác như BSR tăng, PVS tăng, PVC tăng, đều tăng trên 3%, qua đó góp phần tạo lực đệm cho VN-Index.

Bên cạnh đó, nhóm dịch vụ truyền thông ghi nhận diễn biến tích cực với VGI tăng, CTR tăng, FOX tăng, YEG tăng. Nhóm thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng bật tăng mạnh, nổi bật JVC tăng trần, DNM tăng trần, trong bối cảnh thông tin liên quan đến dịch bệnh Nipah tại Ấn Độ khiến dòng tiền sớm tìm kiếm cơ hội tại nhóm này.

Cổ phiếu bảo hiểm duy trì xu hướng tích cực khi nhiều mã như BVH tăng, PVI tăng, BIC tăng, VNR tăng, MIG tăng, BMI tăng, nối dài chuỗi tăng giá trong khoảng 3 tháng gần đây.

Ở các nhóm ngành khác như tài chính, bất động sản, tiêu dùng thiết yếu, diễn biến nhìn chung phân hóa, đan xen giữa các mã tăng và giảm.

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, giá trị giao dịch đạt gần 28.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ gần 300 tỷ đồng, dù áp lực bán đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi thời gian gần đây xuất hiện các phiên mua ròng đan xen.

Diễn biến phiên 27/1 cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại nhóm cổ phiếu trụ, trong khi lực đỡ chủ yếu đến từ các nhóm ngành mang tính dẫn dắt ngắn hạn như dầu khí và bảo hiểm./.

