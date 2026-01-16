Dòng tiền khỏe, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh

Dòng tiền tiếp tục ở lại thị trường, giúp các chỉ số chứng khoán duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 16/1, dù áp lực chốt lời xuất hiện về cuối phiên, nhất là tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/1, VN-Index tăng 14,33 điểm lên 1.879,13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 35.636 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 143 mã tăng giá, 174 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0,88 điểm, xuống 252,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 103,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.128,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 87 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 69 mã đi ngang.

UPCOM-Index diễn biến tích cực khi tăng 0,98 điểm, lên 127,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 125,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.438,4 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 191 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 112 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu VN30 có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên chiều, khi chỉ còn 14 mã tăng giá, giảm so với 21 mã tăng giá vào cuối phiên sáng. Tuy vậy, nhiều cổ phiếu trụ cột vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường như FPT tăng kịch trần, VHM tăng 3,42%, VIC tăng 4,51%, VRE tăng 1,75%, VCB tăng 1,53% và MWG tăng 3,57%.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu công nghệ thông tin là điểm sáng nổi bật nhất thị trường. Ngoài FPT tăng 6,9%, nhiều mã khác cũng tăng mạnh như ELC tăng 6,36%, ICT tăng 5,52%, CMT tăng 4,62%, CMG tăng 3,98% và ITD tăng 3,75%.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng từ phiên sáng.Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng diễn biến tích cực với DGW tăng kịch trần, FRT tăng 6,16%, MWG tăng 3,57% và PET tăng 1,27%, phản ánh sự cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm ngành này.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ khi hàng loạt mã như BSR, OIL, POS, PVB, PVC, PVD, PVE và PVS giảm giá.

Các nhóm cổ phiếu còn lại nhìn chung diễn biến phân hóa, với sắc xanh và đỏ đan xen.

Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường, tạo nền tảng cho xu hướng tích cực của VN-Index.

Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm ngành và áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và ưu tiên chiến lược chọn lọc cổ phiếu./.