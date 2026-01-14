Kinh tế

Chứng khoán

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 14/1

Thông tin về khả năng bầu cử sớm ở Nhật Bản đẩy giá cổ phiếu tại Tokyo đi lên, kéo theo hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 14/1.

Vân Anh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/6/2025. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/6/2025. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 14/1, khi thông tin về khả năng bầu cử sớm ở Nhật Bản đẩy giá cổ phiếu tại Tokyo đi lên.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,5% lên 54.341,23 điểm và đồng yen giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2024 sau khi các phương tiện truyền thông cho biết, Thủ tướng Sanae Takaichi dự định tổ chức bầu cử vào ngày 8/2.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,6% lên 26.999,81 điểm. Chỉ số Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,3% xuống 4.126,09 điểm, sau khi Trung Quốc cho biết kim ngạch thương mại năm 2025 đã đạt mức cao lịch sử, lần đầu tiên vượt 45.000 tỷ NDT (6,4 nghìn tỷ USD).

Các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Đài Bắc (Trung Quốc), Wellington, Jakarta, Bangkok và Manila cũng đều tăng điểm, trong khi các thị trường Mumbai, Singapore và Kuala Lumpur giảm điểm.

Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 14/1 về tính hợp pháp của các chính sách thuế quan diện rộng của Tổng thống Trump.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 14/1, chỉ số VN Index giảm 8,49 điểm (0,45%), đóng cửa ở mức 1.894,44 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,47 điểm (0,19%) lên 253,32 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chứng khoán thế giới #thị trường chứng khoán
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục