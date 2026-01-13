Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng bầu cử sớm

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong sáng 13/1, trong đó tâm điểm là sự bứt phá của thị trường Nhật Bản lên mức cao kỷ lục nhờ đồn đoán về một cuộc tổng tuyển cử sớm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 1.600,71 điểm (3,08%) lên 53.540,60 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua mốc 53.000 điểm trong lịch sử.

Động lực mua vào mạnh mẽ xuất hiện khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ, cộng hưởng với đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm qua.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng là những đồn đoán cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - người có quan điểm nới lỏng chính sách tài khóa - đang cân nhắc giải tán Hạ viện vào cuối tháng 1/2025 để tổ chức tổng tuyển cử.

Các nhà phân tích tại công ty chứng khoán Monex nhận định rằng nếu thông tin bầu cử được xác nhận, xu hướng mua vào sẽ được củng cố vì điều này giúp nền tảng của chính quyền bà Takaichi thêm vững chắc.

Dù Nội các của bà đang có tỷ lệ ủng hộ cao khoảng 70%, nhưng liên minh cầm quyền chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện, gây khó khăn cho việc thúc đẩy các chương trình nghị sự đầy tham vọng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng thiết lập mức đỉnh lịch sử 4.672,04 điểm trong phiên trước khi thu hẹp đà tăng.

Tính đến 10 giờ sáng 13/1, chỉ số này tăng 21,07 điểm (0,46%) lên 4.645,86 điểm, thu hẹp so với mức tăng 0,81% lúc mở cửa. Nhóm cổ phiếu ôtô dẫn dắt thị trường với "gã khổng lồ" Hyundai Motor tăng vọt 11,58% và công ty con Hyundai Mobis tăng 15,74%.

Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi sự suy yếu của nhóm bán dẫn khi cổ phiếu Samsung Electronics giảm 1,01% và SK Hynix mất 2,67%.

Thị trường Trung Quốc cũng mở cửa trong sắc xanh. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng mạnh 1,32% (tương đương 350,04 điểm) lên 26.958,52 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải nhích nhẹ 0,11% lên 4.169,70 điểm.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 15, chỉ số VN-Index tăng 9,03 điểm (0,48%) lên 1.886,36 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,83 điểm (0,33%) lên 252,71 điểm./.

