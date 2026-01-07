Sắc xanh bao phủ, VN-Index liên tiếp lập đỉnh nhờ dòng tiền lớn

Sáng 7/1, sắc xanh bao phủ thị trường khi VN-Index giữ vững đà tăng nhờ dòng tiền lan tỏa mạnh ở nhiều nhóm ngành.

Cuối phiên sáng, VN-Index dừng ở 1,836.29 điểm, tăng tới hơn 20 điểm; HNX-Index tăng 1,37 điểm lên 247.89 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 441 mã tăng (trong đó 30 mã tăng trần), 214 mã giảm (10 mã giảm sàn) và 936 mã đứng giá.

Chỉ số VN-Index sáng nay lập đỉnh mới, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư. Thanh khoản trên sàn HOSE sáng nay tăng mạnh 41% so với phiên sáng qua, đạt hơn 16.453,4 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục dẫn dắt thị trường, với VCB, BID và GAS là những đầu tàu chính. Ở chiều ngược lại, STB và VPL gây áp lực lên thị trường chung.

Xét theo ngành, tiện ích và năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh: GAS tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, POW tăng 3,92%, PGV tăng 4,57%, HDG tăng 1,73%, BSR tăng 2,98%, PLX tăng 6,58%, PVT tăng 3,13% và PVS tăng 1,12%. Nhóm nguyên vật liệu cũng bứt phá ấn tượng với lực cầu lan tỏa, nổi bật có GVR, KSV, BKC, BMC, KCB, MTA…

Ngành tài chính với vốn hóa lớn là động lực chính kéo chỉ số đi lên, khi hàng loạt cổ phiếu tăng trên 2% kèm thanh khoản sôi động, bao gồm CTG, VCB, BID, VPB, VIX, ACB, TCX, SHS, VND và EIB. BVH tiếp tục tăng hết biên độ phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, STB và HDB đi ngược xu hướng chung, là điểm trừ hiếm hoi của ngành.

Đáng chú ý, STB giảm sâu 6% sau thông tin kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025 không khả quan, với lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.600 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với năm trước do chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh trong quý cuối.

Diễn biến sáng nay cho thấy thị trường vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ và dòng tiền lan tỏa khắp các ngành./.

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, lập đỉnh lịch sử Việc VN-Index bứt phá mạnh qua mốc 1.800 điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái tích cực, dòng tiền có xu hướng quay lại các nhóm cổ phiếu trụ cột.