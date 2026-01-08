Phố Wall rời khỏi các đỉnh cao khi thị trường chờ đợi số liệu kinh tế Mỹ

Các chỉ số chứng khoán Phố Wall đã lùi bước khỏi các mức kỷ lục trong phiên 7/1, khi thị trường chờ các dữ liệu lao động quan trọng có thể ảnh hưởng đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 48.996,08 điểm, còn chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 6.920,93 điểm, sau khi cả hai chỉ số này vừa đạt đỉnh lịch sử trong phiên trước đó. Riêng chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,2% lên 23.584,28 điểm.

Tại châu Âu, thị trường Frankfurt (Đức) thiết lập kỷ lục mới khi chỉ số DAX tăng 0,9% vượt mốc 25.000 điểm, chốt phiên tại 25.122,26 điểm.

Ngược lại, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,7% xuống 10.048,21 điểm do đà giảm của các cổ phiếu dầu khí lớn như BP và Shell. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) đi ngang ở mức 8.233,92 điểm.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường sau các báo cáo cho thấy số lượng việc làm cần tuyển dụng tại Mỹ giảm trong tháng 11/2025 và mức tăng trưởng tuyển dụng khu vực tư nhân trong tháng 12 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, một điểm sáng là khảo sát của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng lành mạnh hơn.

Chuyên gia Steve Sosnick từ công ty tư vấn đầu tư Interactive Brokers nhận định dữ liệu việc làm dù không quá tích cực nhưng chưa đủ để thay đổi nhận định về các đợt cắt giảm lãi suất tương lai của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, nhưng những lo ngại về sự chững lại của thị trường lao động có thể buộc cơ quan này phải cân nhắc. Báo cáo việc làm tháng 12/2025 của Bộ Lao động Mỹ (dự kiến công bố vào ngày 9/1) sẽ là dữ liệu then chốt với thị trường.

Đối với chứng khoán trong nước, khép lại phiên giao dịch ngày 7/1, thị trường chứng khoán tăng điểm trên diện rộng. Chỉ số VN-Index tăng 45,31 điểm lên 1.861,58 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 2,88 điểm lên 249,4 điểm./.