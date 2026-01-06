VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, lập đỉnh lịch sử

Sau nhiều lần thử thách mốc 1.800 điểm trong phiên sáng, dòng tiền bất ngờ gia tăng mạnh vào phiên chiều đã giúp thị trường bứt phá.

Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, đưa VN-Index chính thức vượt mốc tâm lý quan trọng và thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/1, VN-Index tăng 27,87 điểm, lên 1.816,27 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 956,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch trên 27.445 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 167 mã tăng giá, 153 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,22 điểm xuống 246,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 106,2 triệu đơn vị, tương ứng 2.136,9 tỷ đồng.

Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 58 mã đi ngang. UPCOM-Index cũng điều chỉnh 0,47 điểm, xuống 120,14 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 44,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 561 tỷ đồng. Toàn sàn UPCOM ghi nhận 109 mã tăng, 105 mã giảm và 80 mã đi ngang.

Diễn biến tại rổ VN30 cho thấy sự đảo chiều rõ nét. Nếu như phiên sáng, sắc đỏ chiếm ưu thế thì sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại mạnh mẽ giúp VN30 có tới 23 mã tăng giá, chỉ còn 4 mã giảm và 3 mã đi ngang. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng kịch trần như VHM, VRE, GAS và GVR, đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc, đảo chiều từ giảm sang tăng mạnh. MBB tăng 5,13%, VPB tăng 3,41%, TCB tăng 3%, LPB tăng 2,96%, TPB tăng 2,71%. Các mã CTG, EIB và BID cũng ghi nhận mức tăng quanh 1–2%, góp phần củng cố đà tăng của chỉ số.

Nhóm dầu khí tiếp tục duy trì phong độ tích cực khi không còn mã nào giảm giá. Các cổ phiếu PLX, POS, PVB, PVC, PVD, PVS và TOS đều đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm bảo hiểm cũng giao dịch sôi động với BVH tăng kịch trần, BLI tăng 9,41%, cùng loạt mã ABI, BIC, BMI, MIG, PRE, PVI và VNR đồng loạt tăng giá.

Ở chiều ngược lại, giao dịch của khối ngoại trở thành điểm trừ khi tiếp tục bán ròng khoảng 520 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 387 tỷ đồng; trong đó, VIC là mã bị bán mạnh nhất với giá trị 425 tỷ đồng. VHM và DXS cũng lần lượt bị bán ròng 297 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 95 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, giá trị bán ròng đạt khoảng 38 tỷ đồng.

Việc VN-Index bứt phá mạnh qua mốc 1.800 điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái tích cực, dòng tiền có xu hướng quay lại các nhóm cổ phiếu trụ cột.

Sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng, dầu khí và bảo hiểm, đã tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của thị trường./.