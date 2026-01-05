VNX: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 5/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố các Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, bà Vũ Thị Thúy Ngà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HNX, theo Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên VNX.

Bên cạnh đó, ông Khương Xuân Thảo đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên HNX theo Quyết định số 85/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên VNX.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế. Bà Vũ Thị Thúy Ngà có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2005, từng giữ các chức vụ Phó phòng phụ trách, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 – 2021), Phó Tổng Giám đốc (11/2021 – 4/2025), Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành (18/4/2025 – 31/12/2025).

Ông Khương Xuân Thảo sinh năm 1982, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Khương Xuân Thảo có 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng và chứng khoán, đã từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Chi nhánh Ngân hàng BIDV Ba Đình (2014 - 2019), Phó Trưởng ban ALCO, Ngân hàng BIDV Trụ sở chính (2019 - 2021), Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính - Kế toán, VNX (2021 – 2025). Ngoài ra, ông Thảo cũng có kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con./.