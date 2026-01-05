Phiên đầu năm 2026: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên 5/1 với diễn biến phân hóa khi VN-Index tăng nhẹ nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi HNX-Index giảm điểm.

Thanh khoản cải thiện nhưng bên bán chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch 5/1, VN-Index tăng 3,91 điểm lên mức 1.788,4 điểm; trong khi HNX-Index giảm 2,03 điểm xuống 246,74 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 437 mã giảm, trong khi chỉ có 255 mã tăng. Tại rổ VN30, có 22 mã giảm, 7 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 870,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.892 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 78,4 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.641 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index mở cửa với lợi thế nghiêng về bên mua, giúp chỉ số tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, áp lực bán dần gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng chững lại, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.

Các mã VHM tăng kịch trần, VIC tăng 2,06%, GAS tăng hết biên độ và VPL tăng 6,16% là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, GEE, LPB và HPG chịu áp lực bán, tác động tiêu cực lên chỉ số.

Trái ngược với diễn biến trên HOSE, HNX-Index có phiên giao dịch kém tích cực khi chịu tác động tiêu cực từ các mã SHS giảm 5,83%, MBS giảm 3,46%, NVB giảm 1,47% và NTP giảm 3,03%.

Xét theo nhóm ngành, ngành bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 2,61%, chủ yếu nhờ các mã VIC, VHM, VRE và KDH. Theo sau là ngành tiện ích và ngành tiêu dùng không thiết yếu, với sự đóng góp của các mã GAS tăng 6,91%, DGW tăng 6,92%, VPL tăng 6,16%, FRT tăng 2,41% và PNJ tăng 1,55%.

Ở chiều ngược lại, ngành tài chính ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường, do chịu tác động chủ yếu từ các mã VIX giảm 6,67%, SSI giảm 3,64%, HDB giảm 2,53% và VPB giảm 2,62%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 734 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã VIC với giá trị 181,28 tỷ đồng, VIX 160,55 tỷ đồng, FPT 105,9 tỷ đồng và SHB 102,64 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2,3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các mã MBS 23,91 tỷ đồng, CEO 3,28 tỷ đồng, TNG 2,42 tỷ đồng và HLD 1,62 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy VN-Index vẫn đang được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ cột, trong khi mặt bằng chung cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản cải thiện phản ánh dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, song áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư nội và khối ngoại cũng bán ròng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Thị trường được đánh giá tiếp tục vận động trong trạng thái phân hóa, với sự chọn lọc rõ nét giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu./.

VN-Index tăng hơn 12 điểm, dòng tiền lớn dẫn dắt thị trường phiên 30/12 Sắc xanh lan tỏa trong phiên giao dịch ngày 30/12, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng, trong bối cảnh dòng tiền cải thiện rõ nét trước thềm năm mới.