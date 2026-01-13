Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp căng thẳng quanh Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần 12/1 trong sắc xanh, với chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới.

Diễn biến này cho thấy giới đầu tư phần nào đã “bình tĩnh” trở lại trước những lo ngại xoay quanh nguy cơ Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 86,13 điểm, tương đương 0,17%, lên 49.590,20 điểm, trong khi S&P 500 nhích 0,16% lên 6.977,27 điểm.

Nasdaq Composite tăng mạnh hơn, cộng 0,26%, đạt 23.733,90 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ, nổi bật là Walmart.

Cổ phiếu Walmart tăng khoảng 3% phiên này, góp phần nâng đỡ cả S&P 500 lẫn Nasdaq.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới vừa chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán New York sang Nasdaq và dự kiến gia nhập chỉ số Nasdaq-100 vào ngày 20/1, động thái được cho là có thể thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư thụ động. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1,4%, dẫn đầu các nhóm ngành tăng điểm, trong khi cổ phiếu công nghệ cũng đi lên.

Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính chịu áp lực rõ rệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 20/1.

Cổ phiếu Citigroup giảm 3%, cổ phiếu American Express mất 4,3%, trong khi cổ phiếu Capital One lao dốc hơn 6%. Toàn bộ nhóm tài chính trong S&P 500 giảm khoảng 0,8%, trở thành nhóm ngành giảm mạnh nhất phiên.

Phố Wall mở cửa trong trạng thái thận trọng sau thông tin liên quan đến việc Bộ Tư pháp Mỹ có thể truy tố hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell, xoay quanh các phát biểu của ông trước Quốc hội về dự án cải tạo một tòa nhà.

Những lo ngại này làm dấy lên câu hỏi về tính độc lập của Fed, nhất là trong bối cảnh ông Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Fed cắt giảm mạnh lãi suất kể từ khi nhậm chức đầu năm 2025. Tuy nhiên, tâm lý thị trường dần ổn định khi ông Powell bác bỏ động thái trên và nhận được sự ủng hộ công khai từ một số cựu quan chức Fed.

Không chỉ Phố Wall, thị trường toàn cầu cũng cho thấy dấu hiệu “hạ nhiệt” sau cú sốc ban đầu. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên 4,189%.

Trong khi đó, đồng USD suy yếu, với chỉ số đồng USD giảm 0,34% xuống 98,90 điểm, còn giá vàng được hỗ trợ khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản phòng vệ.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý sang các sự kiện quan trọng trong tuần này, bao gồm báo cáo lạm phát Mỹ, số liệu thương mại của Trung Quốc và mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 của những doanh nghiệp Mỹ, khởi đầu với các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase.

Theo dữ liệu từ LSEG, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 được dự báo tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm công nghệ được kỳ vọng dẫn đầu với mức tăng hơn 26%.

Dù căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ và Fed chưa hoàn toàn lắng xuống, diễn biến phiên đầu tuần cho thấy thị trường đang dần thích nghi và tiếp nhận các rủi ro chính trị, ít nhất là trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, chốt phiên 12/1, chỉ số VN-Index tăng 9,43 điểm (0,5%), lên 1.877,33 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,78 điểm (1,93%), lên 251,88 điểm./.

