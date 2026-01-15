Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh khiến VN-Index giảm gần 30 điểm

Sau phiên điều chỉnh hôm qua, sáng nay thị trường mở cửa trong không khí ảm đạm với áp lực chào bán chi phối.

Áp lực xuất hiện từ các nhóm cổ phiếu trụ cột, như ngân hàng, dầu khí và bất động sản, đặc biệt là nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Sau đó, đà bán tháo đã nhanh chóng lan ra khắp thị trường, khiến VN-Index giảm hơn 42 điểm trong đợt giao dịch buổi sáng.

Sang đến đợt giao dịch buổi chiều, thị trường có xu hướng hồi phục tích cực nhờ vào dòng tiền lớn. Theo đó, VN-Index đã giảm đáng kể khoảng cách rơi so trước đó và đóng cửa ở mức 1.864,8 điểm (giảm 29,64 điểm, tương ứng 1,56%). Bên cạnh đó, HNX giảm 0,16 điểm và xuống mức 253,16 điểm. Trong khi, UpCoM-Index lại duy trì đà tăng với 1,19 điểm, lên mức 126,08 điểm.

Toàn thị trường có gần 1.415 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng 44.362 tỷ đồng. Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.085 tỷ đồng, trong đó họ bán ra 4.708 tỷ đồng và mua vào 3.623 tỷ đồng. Trên thị trường có 438 mã cổ phiếu tăng giá, 806 mã đứng giá và 347 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đến đà giảm của VN-Index trong phiên phải kể đến VIC, VCB, BID, VHM, CTG… Về nhóm ngành, khối bất động sản giảm mạnh nhất khi mất 3,16% giá trị vốn hóa, kế đến là nhóm các tổ chức tín dụng giảm 2,17%, các nhóm tiện ích, dịch vụ thương mại, dịch vụ tài chính giảm trên 1%.

Theo phân tích từ các công ty chứng khoán, VN-Index đang gặp áp lực điều chỉnh ở vùng giá quanh khu vực 1.900 điểm. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn khá sôi động, thanh khoản ghi nhận ở mức cao. Trước việc thị trường rung lắc mạnh với áp lực bán đến từ các cổ phiếu đã tăng nóng trong năm 2025, các đánh giá nhìn chung cũng trở nên thận trọng hơn với những khuyến cáo nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý, ưu tiên các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành (trong các ngành chiến lược) có mức tăng trưởng vượt trội trong nền kinh tế./.

