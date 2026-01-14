Chính phủ Mỹ đầu tư 1 tỷ USD vào ngành động cơ tên lửa

Thế giới

Khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua chứng khoán chuyển đổi của Chính phủ Mỹ và tự động chuyển thành cổ phần phổ thông khi đơn vị động cơ tên lửa của L3Harris thực hiện IPO.

Tên lửa hành trình Tomahawk.

Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho mảng kinh doanh động cơ tên lửa của tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies nhằm đảm bảo nguồn cung động cơ ổn định cho nhiều loại tên lửa như Tomahawk và Patriot.

Đây là một trong những cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc đẩy mạnh đầu tư cho các tập đoàn trong nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey, khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua chứng khoán chuyển đổi của Chính phủ Mỹ và tự động chuyển thành cổ phần phổ thông khi đơn vị động cơ tên lửa của L3Harris thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến trong nửa cuối năm nay.

Tập đoàn L3Harris cho biết bộ phận Giải pháp tên lửa của tập đoàn - chuyên sản xuất hệ thống động cơ đẩy cho các loại tên lửa như Patriot, THAAD, Tomahawk và Standard Missile - sẽ được tách hoạt động ra khỏi tập đoàn, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. Vì thế, thỏa thuận nói trên của Chính phủ sẽ giúp đảm bảo đơn hàng ổn định cho đơn vị mới trong thời gian đầu.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc đầu tư trực tiếp vào một nhà cung cấp thiết bị quốc phòng, thay vì chỉ đặt hàng mua sắm như trước đây.

Thứ trưởng Duffey nhấn mạnh đây là sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước.

Tuần trước, Chính phủ Mỹ cũng vừa ký thỏa thuận với tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin về tăng sản lượng tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot từ khoảng 600 đơn vị/năm lên 2.000 đơn vị/năm, kéo dài trong 7 năm.

Tuy nhiên, mô hình giao dịch trên cũng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lợi ích khi Lầu Năm Góc vừa là cổ đông, vừa là khách hàng lớn của doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

Thứ trưởng Duffey khẳng định Lầu Năm Góc vẫn cam kết thúc đẩy cạnh tranh công bằng và minh bạch trong mọi quyết định đấu thầu và mua sắm./.

