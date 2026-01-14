Chính quyền Mỹ liệt Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách khủng bố

Ngày 13/1, chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện cam kết coi 3 chi nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tại Liban, Jordan và Ai Cập là các tổ chức khủng bố, qua đó áp đặt loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhóm này và thành viên của tổ chức này.

Động thái được dự báo có thể tác động tới quan hệ của Washington với một số đồng minh trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp nhánh MB tại Liban vào diện tổ chức khủng bố nước ngoài (mức độ nghiêm trọng nhất), do vậy mọi hỗ trợ vật chất cho nhóm này đều bị coi là tội hình sự.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ liệt các nhánh MB tại Jordan và Ai Cập vào danh sách “tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt” với cáo buộc hỗ trợ Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định đây là bước khởi đầu của một chiến dịch dài hạn nhằm ngăn chặn bạo lực và tình trạng gây bất ổn do các chi nhánh MB gây ra, tuyên bố Mỹ sẽ dùng “mọi công cụ sẵn có” để cắt nguồn lực của tổ chức này.

Trước đó, theo sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ xác định cách thức thích hợp nhất để áp đặt lệnh trừng phạt đối với MB.

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông John Hurley, cho biết MB đã “truyền cảm hứng, nuôi dưỡng và tài trợ” cho các nhóm như Hamas đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh sự nguy hiểm của MB và hệ tư tưởng của tổ chức này, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Việc Mỹ xếp MB ở Jordan, Ai Cập và Liban vào danh sách tổ chức khủng bố hoàn toàn phù hợp với lập trường lâu dài của Ai Cập, coi đây là tổ chức khủng bố "dựa trên bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và kích động."

Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Jordan Mohammad Al-Momani tuyên bố rằng chính phủ đang theo dõi sát sao tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ tại Washington về việc liệt MB ở Jordan, Ai Cập và Liban vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng cũng cho biết MB ở Jordan đã bị giải thể từ nhiều năm trước và đã được xác nhận bởi phán quyết của tòa án ban hành năm 2020, đồng thời lưu ý rằng nhà nước đã cấm hoàn toàn mọi hoạt động của tổ chức này từ tháng 4/2025./.

