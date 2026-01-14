Thế giới

Châu Mỹ

Chính quyền Mỹ liệt Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp nhánh MB tại Liban vào diện tổ chức khủng bố nước ngoài (mức độ nghiêm trọng nhất), do vậy mọi hỗ trợ vật chất cho nhóm này đều bị coi là tội hình sự.

Hoàng Nhật
Người biểu tình cầm cờ của phong trào Anh em Hồi giáo khi lên án hội nghị kinh tế Trung Đông do Mỹ dẫn đầu tại Amman, Jordan vào năm 2019. (Nguồn: AFP)
Người biểu tình cầm cờ của phong trào Anh em Hồi giáo khi lên án hội nghị kinh tế Trung Đông do Mỹ dẫn đầu tại Amman, Jordan vào năm 2019. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/1, chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện cam kết coi 3 chi nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tại Liban, Jordan và Ai Cập là các tổ chức khủng bố, qua đó áp đặt loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhóm này và thành viên của tổ chức này.

Động thái được dự báo có thể tác động tới quan hệ của Washington với một số đồng minh trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp nhánh MB tại Liban vào diện tổ chức khủng bố nước ngoài (mức độ nghiêm trọng nhất), do vậy mọi hỗ trợ vật chất cho nhóm này đều bị coi là tội hình sự.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ liệt các nhánh MB tại Jordan và Ai Cập vào danh sách “tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt” với cáo buộc hỗ trợ Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định đây là bước khởi đầu của một chiến dịch dài hạn nhằm ngăn chặn bạo lực và tình trạng gây bất ổn do các chi nhánh MB gây ra, tuyên bố Mỹ sẽ dùng “mọi công cụ sẵn có” để cắt nguồn lực của tổ chức này.

Trước đó, theo sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ xác định cách thức thích hợp nhất để áp đặt lệnh trừng phạt đối với MB.

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông John Hurley, cho biết MB đã “truyền cảm hứng, nuôi dưỡng và tài trợ” cho các nhóm như Hamas đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh sự nguy hiểm của MB và hệ tư tưởng của tổ chức này, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Việc Mỹ xếp MB ở Jordan, Ai Cập và Liban vào danh sách tổ chức khủng bố hoàn toàn phù hợp với lập trường lâu dài của Ai Cập, coi đây là tổ chức khủng bố "dựa trên bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và kích động."

Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Jordan Mohammad Al-Momani tuyên bố rằng chính phủ đang theo dõi sát sao tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ tại Washington về việc liệt MB ở Jordan, Ai Cập và Liban vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng cũng cho biết MB ở Jordan đã bị giải thể từ nhiều năm trước và đã được xác nhận bởi phán quyết của tòa án ban hành năm 2020, đồng thời lưu ý rằng nhà nước đã cấm hoàn toàn mọi hoạt động của tổ chức này từ tháng 4/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Donald Trump #Anh em Hồi giáo #Bộ Ngoại giao Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Cuộc chiến chống khủng bố

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.