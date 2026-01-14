Thế giới

Châu Mỹ

Costa Rica đập tan âm mưu ám sát tổng thống trước thềm bầu cử

Người đứng đầu Cục Tình báo và An ninh Quốc gia của quốc gia Trung Mỹ này, dẫn một "nguồn tin mật" cho biết một sát thủ đã được trả tiền để tấn công Tổng thống Chaves.

Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Costa Rica ngày 13/1 cho biết họ đã đập tan một âm mưu ám sát Tổng thống Rodrigo Chaves ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc gia, trong đó đảng cánh hữu của ông được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Jorge Torres, người đứng đầu Cục Tình báo và An ninh Quốc gia của quốc gia Trung Mỹ này, dẫn một "nguồn tin mật" cho biết một sát thủ đã được trả tiền để tấn công Tổng thống Chaves.

Âm mưu ám sát này xảy ra hai tuần trước khi Costa Rica chính thức tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội.

Theo Hiến pháp Costa Rica, ông Chaves không được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Chaves đã ủng hộ bà Laura Fernandez, một trong những cựu bộ trưởng trong chính quyền, kế nhiệm ông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ám sát tổng thống #Tổng thống Costa Rica #Bầu cử quốc gia #Sát thủ Costa Rica
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.