Costa Rica đập tan âm mưu ám sát tổng thống trước thềm bầu cử

Chính phủ Costa Rica ngày 13/1 cho biết họ đã đập tan một âm mưu ám sát Tổng thống Rodrigo Chaves ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc gia, trong đó đảng cánh hữu của ông được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Jorge Torres, người đứng đầu Cục Tình báo và An ninh Quốc gia của quốc gia Trung Mỹ này, dẫn một "nguồn tin mật" cho biết một sát thủ đã được trả tiền để tấn công Tổng thống Chaves.

Âm mưu ám sát này xảy ra hai tuần trước khi Costa Rica chính thức tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội.

Theo Hiến pháp Costa Rica, ông Chaves không được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Chaves đã ủng hộ bà Laura Fernandez, một trong những cựu bộ trưởng trong chính quyền, kế nhiệm ông./.

Thủ lĩnh phong trào thanh niên bảo thủ nổi tiếng của Mỹ bị ám sát trước đám đông Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley.