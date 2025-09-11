Thủ lĩnh phong trào thanh niên bảo thủ nổi tiếng của Mỹ bị ám sát trước đám đông

Ngày 10/9 (giờ địa phương), Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.

Video từ hiện trường cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn thì một tiếng súng vang lên.

Kirk dường như ngã gục trên ghế trước khi máy quay nhanh chóng di chuyển và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng.



Một phát ngôn viên của trường đại học cho biết cảnh sát không bắt giữ nghi phạm nào. Trước đó, trường thông báo có người đã bị bắt giữ.



Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội và ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14/9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống.



Kirk và nhóm mà anh đồng sáng lập, Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.



Kirk, 31 tuổi, có 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show."

Gần đây, anh cũng đồng dẫn chương trình "Fox & Friends" trên Fox News. Anh là một phần của “hệ sinh thái” những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ ông Trump - bao gồm những cái tên như Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens và những người khác - những người đã giúp lan tỏa chương trình nghị sự của đương kim Tổng thống Mỹ.

Kirk thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia vào các vấn đề xung đột văn hóa liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư, thường theo phong cách khiêu khích./.

