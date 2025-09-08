Tổng thống Trump siết chặt chính sách nhập cư tại các “thành phố trú ẩn”

Ngày 7/9, ông Tom Homan, quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách các khu vực biên giới cho biết các thành phố của nước này có chính sách thân thiện với di dân, thường được gọi là "thành phố trú ẩn" (sanctuary cities), nên “chuẩn bị sẵn sàng” cho hành động của chính quyền liên bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Homan đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN.

Theo quan chức này, Lực lượng Vệ binh Quốc gia có thể được triển khai để hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng Tuần tra Biên giới, với vai trò “hỗ trợ hạ tầng, vận chuyển và bảo vệ” thay vì trực tiếp tham gia bắt giữ người nhập cư.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago, New York, Seattle, Baltimore, San Francisco và Portland.

Thành phố Chicago (bang Illinois) trở thành điểm nóng khi Nhà Trắng thông báo tiến hành trục xuất hàng loạt. Thị trưởng Brandon Johnson gọi đây là hành động “chiếm đóng” và vi phạm Hiến pháp.”

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth (Dân chủ, bang Illinois) cho rằng quyết định của ông Trump đồng nghĩa với việc đối đầu với một thành phố lớn trong nước.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Chicago phản đối sự can thiệp liên bang, đặc biệt sau khi có tin Lầu Năm Góc cho phép sử dụng căn cứ hải quân Great Lakes làm điểm tập kết cho ICE.

Mặc dù vậy, tính đến ngày 7/9, chưa có chiến dịch trục xuất quy mô lớn nào bắt đầu tại Chicago. Bộ An ninh Nội địa cho biết chỉ mới triển khai một chiến dịch ở bang Massachusetts, tập trung vào các đối tượng hình sự nghiêm trọng, với gần 1.500 vụ bắt giữ.

Về pháp lý, việc Tổng thống Trump triển khai lực lượng tới các bang khác phức tạp hơn so với thủ đô Washington D.C., nơi ông có thẩm quyền trực tiếp.

Hồi tuần trước, một thẩm phán liên bang tại bang California phán quyết việc ông Trump dùng quân đội cho nhiệm vụ thực thi pháp luật nội địa đã vi phạm luật liên bang, dù phán quyết tạm hoãn và chưa buộc rút quân khỏi thành phố Los Angeles của bang này.

Khảo sát mới nhất của kênh truyền hình CBS News cho thấy đa số người dân Mỹ (57%) phản đối việc triển khai Vệ binh tới Washington D.C., và 58% phản đối mở rộng sang các thành phố khác.

Tuy nhiên, sự ủng hộ lại phân hóa theo đảng phái: 85% cử tri Cộng hòa đồng tình, trong khi 93% cử tri Dân chủ và 64% cử tri độc lập phản đối./.

