Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu dỡ bỏ giới hạn truy quét người nhập cư

Ngày 7/8, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ dỡ bỏ một lệnh của tòa cấp dưới ngăn cấm các nhân viên liên bang thực hiện các vụ bắt giữ liên quan đến người nhập cư tại Los Angeles.

Trong một hồ sơ khẩn gửi đến Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị đình chỉ lệnh của thẩm phán Maame Frimpong - người đã tạm thời ngăn các nhân viên liên bang chặn hoặc giam giữ người dân mà không có “nghi ngờ hợp lý” rằng họ đang sinh sống một cách bất hợp pháp. Lệnh cấm được áp dụng trong phần lớn khu vực phía Nam California.

Theo Bộ Tư pháp, lệnh cấm này đang gây cản trở nghiêm trọng đối với nỗ lực thực thi pháp luật liên bang trên một khu vực có diện tích và dân số lớn hơn nhiều quốc gia và hiện đang là điểm nóng của cuộc khủng hoảng nhập cư.

Tổng thống Trump đã trở lại Nhà Trắng với cam kết thực hiện các cuộc trục xuất ở mức kỷ lục. Các hoạt động truy quét người nhập cư của chính quyền, trong đó có tại Los Angeles, đã kéo theo nhiều cuộc biểu tình rầm rộ và các vụ kiện tụng đối với hoạt động của lực lượng liên bang.

Trong tháng 7, một nhóm người gốc Latinh bị ảnh hưởng trong các cuộc truy quét, trong đó có cả công dân Mỹ, đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào các quan chức chính quyền tại tòa án liên bang Los Angeles.

Đơn kiện cáo buộc rằng các cuộc truy quét, thẩm vấn và giam giữ “vô tội vạ” này đã vi phạm Tu chính án thứ Tư của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ công dân khỏi các cuộc lục soát và bắt giữ vô lý.

Thẩm phán liên bang Maame Frimpong đã đồng tình với quan điểm trên và đã ban hành một lệnh cấm tạm thời, ngăn các nhân viên sử dụng các yếu tố như chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, tại một số địa điểm cụ thể..., vì không yếu tố nào trong số đó đủ để tạo ra “nghi ngờ hợp lý” về việc cư trú bất hợp pháp.

Trước đó, hôm 1/8, Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9 có trụ sở tại San Francisco đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump về việc dỡ bỏ lệnh của Thẩm phán Frimpong./.

Tòa án Mỹ "bật đèn xanh" cho việc trục xuất người nhập cư Ngày 21/7, một thẩm phán Mỹ đã dỡ bỏ một lệnh cấm, qua đó mở đường cho chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với hàng chục nghìn người Afghanistan và Cameroon.