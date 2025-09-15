Mỹ: Bùng nổ tranh cãi về giới hạn tự do ngôn luận sau vụ ám sát Charlie Kirk

Truyền thông Mỹ ngày 15/9 cho biết những ngày sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, hàng loạt nhân vật và người lao động tại Mỹ đã bị sa thải do bình luận về cái chết này, trong đó có cả nhà phân tích chính trị Matthew Dowd của đài MSNBC.

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về mức độ bảo vệ tự do ngôn luận của người lao động trong và ngoài môi trường làm việc.



Các chuyên gia pháp lý cho biết hầu hết nhân viên trong khu vực tư nhân không có nhiều quyền bảo vệ trước việc bị sa thải vì phát ngôn.

Luật ở Mỹ chủ yếu áp dụng chế độ “tùy ý” - tức là chủ lao động có thể chấm dứt hợp đồng gần như bất kỳ lúc nào, kể cả do lời nói hay bài đăng trên mạng xã hội.

Một số bang có luật cấm phân biệt đối xử dựa trên quan điểm chính trị hoặc cho phép bảo vệ hành vi “hợp pháp ngoài giờ làm”, nhưng thường có ngoại lệ nếu phát ngôn gây ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp.



Đối với khu vực công, quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rộng hơn theo Hiến pháp, song vẫn bị hạn chế. Ngay trong tuần này, Lầu Năm Góc công bố chính sách “không khoan nhượng” với mọi phát ngôn từ binh sỹ hay nhân viên dân sự có tính chế giễu hay cổ vũ vụ ám sát Kirk, sau khi nhiều tài khoản bảo thủ chuyển các bài viết bị coi là “phản cảm” cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.



Trong bối cảnh xã hội Mỹ phân cực sâu sắc, mạng xã hội biến mọi phát ngôn thành “quảng trường công cộng”, khiến nhiều người đối mặt nguy cơ bị sa thải, do chính phát biểu lan truyền và gây sức ép cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia nhân sự cho biết nhiều công ty đang siết chặt chính sách phát ngôn chính trị, tổ chức đào tạo về hành vi chấp nhận được, đồng thời xử lý mạnh tay để bảo đảm an toàn và hình ảnh thương hiệu.



Theo giới quan sát, việc nhân viên bị theo dõi và đánh giá qua hoạt động trực tuyến vốn đã diễn ra suốt hơn 15 năm qua.

Tuy nhiên, sự kiện đẫm máu liên quan đến Charlie Kirk khiến các nhà tuyển dụng hành động quyết liệt hơn, cho thấy ranh giới mong manh giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm trong công việc tại nước Mỹ hiện nay./.

Thủ lĩnh phong trào thanh niên bảo thủ nổi tiếng của Mỹ bị ám sát trước đám đông Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley.