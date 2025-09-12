Mỹ treo thưởng 100.000 USD truy tìm kẻ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk

Ngày 11/9, các nhà điều tra Mỹ đã mở rộng cuộc truy tìm tay súng đã sát hại nhà hoạt động thanh niên cánh hữu Charlie Kirk và treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp nhận diện và bắt giữ hung thủ.



Charlie Kirk - người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn trúng cổ khi đang phát biểu trước đám đông lớn trong sự kiện tại Đại học Utah Valley ở Orem vào trưa 10/9.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố 2 hình ảnh của nghi phạm - một nam giới còn khá trẻ, mặc đồ đen, đội mũ bóng chày và đeo kính râm.



Theo FBI và giới chức bang, hung thủ đã có mặt tại khuôn viên trường chỉ vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Các video từ camera an ninh cho thấy một người đã leo lên cầu thang để lên mái nhà rồi bắn về phía Kirk.

Nhà hoạt động này dường như ngã gục trên ghế và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng. Hung thủ đã nhảy khỏi mái nhà và lẩn trốn vào khu dân cư gần đó.



FBI cũng đã tìm thấy khẩu súng trường được cho là hung khí trong vụ ám sát này tại khu rừng gần đó và đang kiểm tra dấu vân tay cùng dấu chân để tìm manh mối. Hung thủ được cho là ở độ tuổi sinh viên và dễ dàng hòa vào đám đông trong trường mà không bị nghi ngờ.



Tờ Wall Street Journal đưa tin sau vụ việc, đội ngũ của Tổng thống Trump đã bắt đầu siết chặt an ninh. Một buổi lễ tại Lầu Năm Góc tưởng niệm sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 đã được dời đến một địa điểm an toàn hơn.

Các biện pháp bảo vệ bổ sung cũng sẽ được triển khai khi ông Trump tham dự trận đấu bóng chày vào tối 11/9 tại New York. Ngoài các sự kiện trong tuần này, đội ngũ của ông Trump đang có các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về việc tăng cường bảo vệ cho tổng thống.



Kirk, 31 tuổi, có 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show.”

Kirk và nhóm mà anh đồng sáng lập, Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.

Sau vụ ám sát, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do cho Charlie Kirk - phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ./.

