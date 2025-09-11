Thế giới

Tổng thống Mỹ cam kết trừng phạt những kẻ gây ra bạo lực chính trị

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chính quyền của tôi sẽ tìm ra từng cá nhân tham gia vào tội ác này và các hành vi bạo lực chính trị khác, bao gồm cả những tổ chức tài trợ, hậu thuẫn.

Nhà hoạt động Charlie Kirk tham gia sự kiện tại Đại học Utah Valley ngay trước khi bị ám sát. (Nguồn: AP)

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ truy cứu trách nhiệm tất cả những kẻ kích động bạo lực và đàn áp mang động cơ chính trị.

Trong thông điệp video đăng trên nền tảng Truth Social sau vụ ám sát chính khách bảo thủ Charlie Kirk, ông Trump nhấn mạnh: “Chính quyền của tôi sẽ tìm ra từng cá nhân tham gia vào tội ác này và các hành vi bạo lực chính trị khác, bao gồm cả những tổ chức tài trợ, hậu thuẫn cũng như những kẻ nhắm vào thẩm phán, lực lượng thực thi pháp luật và tất cả những ai duy trì trật tự cho đất nước.”

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: “Bạo lực và giết chóc là hệ quả bi thảm của việc liên tục bôi nhọ những người bất đồng quan điểm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Bạo lực chính trị của phe cánh tả cực đoan đã gây tổn hại cho quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh mạng.”

Tổng thống Trump khẳng định: “Một kẻ ám sát đã tìm cách bịt miệng anh ấy bằng đạn, nhưng hắn đã thất bại bởi chúng ta sẽ cùng nhau bảo đảm tiếng nói, thông điệp và di sản của anh ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ.”

Trước đó, ngày 10/9 (giờ địa phương), Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.
Video từ hiện trường cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn thì một tiếng súng vang lên. Kirk dường như ngã gục trên ghế trước khi máy quay nhanh chóng di chuyển và tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khán phòng.

Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội và ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14/9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống.

Kirk và nhóm mà anh đồng sáng lập, Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.

Sau khi vụ việc xảy ra, các chính trị gia, quan chức Mỹ hết sức bàng hoàng. Cựu Tổng thống Joe Biden đăng tải trên X: “Không có chỗ cho loại bạo lực này tồn tại ở nước chúng ta. Loại tội phạm này cần chấm dứt ngay. Jill và tôi cầu nguyện cho gia đình của Charlie Kirk và những người có liên quan.”

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance trích dẫn lại bài đăng của Tổng thống Donald Trump, kèm theo lời cầu nguyện cho Kirk an nghỉ.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết: "Đây là một ngày đen tối đối với tiểu bang của chúng ta. Đây là một ngày bi thảm đối với đất nước chúng ta. Tôi muốn nói rõ rằng đây là một vụ ám sát chính trị”./.

