Quan chức Mỹ cảnh báo điều tra Chủ tịch Fed có thể làm xáo trộn thị trường

Trang tin Axios ngày 12/1 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự lo ngại với Tổng thống Donald Trump vào tối 11/1 rằng cuộc điều tra liên bang đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) "đã gây ra sự hỗn loạn" và có thể gây bất lợi cho thị trường tài chính.

Những lo ngại của Bộ trưởng Bessent về hệ quả tài chính phần nào đã trở thành hiện thực vào ngày 12/1 khi đồng USD giảm giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và giá vàng tăng, giữa những lo ngại về sự can thiệp chính trị vào Fed.

Tổng thống Trump vào tối 11/1 dường như đã tạo khoảng cách với cuộc điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell, người bị cáo buộc đã trình bày sai lệch chi phí cải tạo trụ sở của Fed tại Washington DC.

Theo các nguồn tin nói với Axios, Văn phòng Công tố Liên bang tại Washington DC do bà Jeanine Pirro đứng đầu đã khởi động cuộc điều tra mà không báo trước cho Bộ Tài chính, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng hay Bộ Tư pháp.

Cuộc điều tra đối với ông Powell là chưa từng có tiền lệ. Tối 11/1, ông Powell đã đưa ra một tuyên bố video hiếm hoi, trong đó ông phủ nhận mọi sai phạm và cáo buộc Chính phủ Mỹ đã “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp vì ông không ủng hộ việc hạ lãi suất nhiều hoặc nhanh như Tổng thống Mỹ mong muốn.

Thượng nghị sỹ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina), một thành viên chủ chốt của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi động thái liên quan đến việc thay thế ông Powell vì cuộc điều tra này, đồng thời cho rằng uy tín của Bộ Tư pháp đang bị đặt dấu hỏi.

Những lo ngại của ông Bessent không chỉ xuất phát từ thị trường tài chính. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, và chính quyền từng kỳ vọng ông sẽ từ chức sớm hơn sau khi Tổng thống Trump đề cử người thay thế.

Theo các nguồn tin, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Trump, ông Bessent không phủ nhận sự cần thiết của cuộc điều tra đối với ông Powell và cũng không bênh vực Chủ tịch Fed.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền nói với Axios rằng họ tin ý tưởng mở cuộc điều tra hình sự xuất phát một phần từ sự thúc đẩy của Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte - điều mà ông Pulte đã phủ nhận trong cuộc trả lời Bloomberg Television vào sáng 12/1.

Trong nội bộ chính quyền, ông Pulte có tiếng là người thường vượt quá vai trò, điển hình là việc hối thúc tổng thống gây sức ép để Bộ Tư pháp truy tố hình sự cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James - những vụ việc đến nay vẫn chưa đi đến đâu./.

