Mỹ điều động thêm hàng trăm nhân viên an ninh đến Minnesota

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo đang điều động thêm hàng trăm nhân viên đến bang Minnesota trong hai ngày 11 và 12/1.

Quyết định này nhằm đối phó với làn sóng phẫn nộ bùng phát sau vụ một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn tử vong một phụ nữ địa phương.

Phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem xác nhận việc tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên ICE và Tuần tra Biên giới.

Trước đó, khoảng 2.000 sỹ quan liên bang đã có mặt tại khu vực Minneapolis-St. Paul. DHS khẳng định đây là chiến dịch huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này.

Lực lượng an ninh được tăng cường ngay khi hơn 1.000 cuộc biểu tình đang được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối chiến dịch trục xuất của chính phủ liên bang và đòi công lý cho nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/1, khiến cô Renee Good (37 tuổi) tử vong. Hiện đang có sự mâu thuẫn lớn giữa lời khai của giới chức liên bang và bằng chứng từ phía địa phương.

Bộ trưởng Noem và các quan chức liên bang khẳng định viên sỹ quan nổ súng để tự vệ khi cô Good đã phớt lờ yêu cầu xuống xe và lái xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh. Phía DHS còn tiết lộ có bằng chứng cô Good từng tham gia biểu tình chống ICE tại các địa điểm khác vào sáng cùng ngày.

Trong khi đó, giới chức bang gọi đây là một vụ nổ súng "vô lý." Họ dẫn chứng video từ người dân cho thấy xe của nạn nhân đang quay đầu bỏ đi, hướng ra xa khỏi viên sỹ quan tại thời điểm súng nổ.

Tình hình tại Minnesota đang trở nên đặc biệt phức tạp khi chính quyền bang đã mở cuộc điều tra hình sự độc lập vào ngày 9/1. Đáng chú ý, một số quan chức thực thi pháp luật của bang cáo buộc FBI từ chối hợp tác với các điều tra viên địa phương trong vụ việc này.

Dưới góc độ từ Nhà Trắng, đặc phái viên phụ trách vấn đề biên giới Tom Homan bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân viên công vụ khi cho rằng viên sĩ quan đã hành động trong tình huống cảm thấy tính mạng bị đe dọa, dù vậy ông vẫn nhấn mạnh cần chờ kết quả điều tra cuối cùng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả một cuộc khảo sát do YouGov thực hiện cho thấy đa số người dân Mỹ cho biết họ không tán thành cách ICE thực hiện công việc của mình sau vụ việc nói trên.

Theo cuộc khảo sát, được thực hiện đúng vào ngày xảy ra vụ việc trên, 40% số người được hỏi “hoàn toàn không tán thành” và 12% “phần nào không tán thành” cách thức hoạt động của cơ quan này. Cuộc khảo sát lấy ý kiến của 2.686 người trưởng thành tại Mỹ./.

Mỹ điều tra vụ nhân viên thực thi luật nhập cư nổ súng Văn phòng FBI tại Portland xác nhận đang điều tra một vụ “nổ súng có liên quan đến đặc vụ” xảy ra vào khoảng 14h15, liên quan đến các nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).