LHQ chưa nhận thông báo chính thức về việc Mỹ rút khỏi các cơ quan trực thuộc

Ngày 9/1, Liên hợp quốc cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Mỹ liên quan tới quyết định rút khỏi 31 cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stéphane Dujarric khẳng định đã kiểm tra với bộ phận pháp lý của tổ chức nhưng “không có bất kỳ thông tin chính thức nào” từ phía Washington về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ, trong đó nêu rõ Mỹ sẽ rút khỏi tổng cộng 66 tổ chức quốc tế, bao gồm 31 cơ quan của Liên hợp quốc và 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc, với lý do các tổ chức này “không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ."

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 8/1, ông Dujarric đã lấy làm tiếc trước thông báo của Nhà Trắng về quyết định rút khỏi các cơ quan Liên hợp quốc.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, theo phê chuẩn của Đại hội đồng, là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương Liên hợp quốc đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ.

Bất chấp động thái từ Washington, Liên hợp quốc khẳng định các cơ quan trực thuộc sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được các quốc gia thành viên giao phó./.

