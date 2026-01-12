Mỹ: Đàm phán hợp đồng bế tắc, hàng chục nghìn y tá đình công tại New York

Hàng chục nghìn y tá tại 3 hệ thống bệnh viện lớn ở thành phố New York (Mỹ) đã tiến hành đình công từ ngày 12/1, sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng kéo dài suốt cuối tuần không đạt được đột phá.

Cuộc đình công diễn ra tại Bệnh viện Mount Sinai và 2 cơ sở vệ tinh của bệnh viện này, cùng với Bệnh viện NewYork-Presbyterian và Trung tâm Y tế Montefiore ở quận Bronx. Theo Hiệp hội Y tá bang New York (NYSNA), khoảng 15.000 y tá đã tham gia đình công.

Động thái này diễn ra đúng vào thời điểm New York đang bước vào mùa cúm nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại các bệnh viện có thể phải chuyển bệnh nhân, hủy thủ thuật y tế hoặc chuyển hướng xe cứu thương. Cuộc đình công cũng có nguy cơ gây áp lực lớn lên các bệnh viện khác trong thành phố, khi bệnh nhân tránh các cơ sở bị ảnh hưởng.

Để giảm thiểu gián đoạn, các bệnh viện liên quan đã thuê y tá tạm thời và tuyên bố sẽ “làm mọi điều cần thiết để hạn chế tác động." Trung tâm Y tế Montefiore cho biết các lịch hẹn khám chữa bệnh vẫn được duy trì theo kế hoạch.

Dù đình công diễn ra đồng loạt tại nhiều bệnh viện, mỗi cơ sở vẫn đàm phán riêng rẽ với công đoàn. Trong những ngày gần đây, một số bệnh viện khác tại New York và vùng ngoại ô đã đạt được thỏa thuận, qua đó tránh được nguy cơ đình công.

Các yêu cầu của y tá khác nhau tùy từng bệnh viện, song tập trung vào vấn đề thiếu nhân sự, khối lượng công việc quá tải và an toàn tại nơi làm việc. Công đoàn cho rằng các bệnh viện đang giao cho y tá những ca trực không thể kiểm soát.

Ngoài ra, y tá cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh, đồng thời công đoàn cũng đề nghị hạn chế việc các bệnh viện sử dụng trí tuệ nhân tạo. Các bệnh viện phi lợi nhuận tham gia đàm phán cho biết đã nỗ lực cải thiện tình trạng thiếu nhân lực, song cho rằng các yêu cầu tổng thể của công đoàn là quá tốn kém.

Các y tá đã bỏ phiếu thông qua việc đình công từ tháng trước. Thống đốc bang New York Kathy Hochul và Thị trưởng thành phố Zohran Mamdani đều bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại.

“Các y tá của chúng ta đã giữ cho thành phố này tồn tại trong những thời khắc khó khăn nhất. Giá trị của họ là không thể đem ra mặc cả," ông Mamdani nhấn mạnh.

Cuộc đình công lớn gần đây nhất của y tá tại New York diễn ra cách đây 3 năm, cũng tại hai cơ sở y tế Mount Sinai và Montefiore, và chỉ kéo dài 3 ngày.

Cuộc đình công đó đã dẫn tới thỏa thuận tăng lương 19% trong 3 năm, kèm theo cam kết cải thiện biên chế. Tuy nhiên, hiện công đoàn và các bệnh viện vẫn bất đồng về mức độ thực hiện những cam kết này./.

