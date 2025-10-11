Nghiệp đoàn Bưu điện Canada thay đổi hình thức đình công

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Nghiệp đoàn Công nhân Bưu điện Canada thông báo sẽ chuyển từ đình công toàn quốc sang đình công luân phiên bắt đầu từ sáng 11/10. Quyết định này sẽ giúp việc vận chuyển thư tín và bưu kiện hoạt động trở lại.



Thông báo được đưa ra một ngày sau khi đại diện Nghiệp đoàn gặp Bộ trưởng liên bang phụ trách bưu điện Joël Lightbound.



Tại cuộc gặp, Nghiệp đoàn Công nhân Bưu điện Canada bày tỏ lo ngại về những thay đổi gần đây được công bố đối với nhiệm vụ cải tổ hoạt động của bưu điện. Những thay đổi đó là chấm dứt dịch vụ giao thư tận nhà cho hầu hết các hộ gia đình Canada trong thập kỷ tới, tần suất giao thư sẽ chậm lại, và một số bưu điện sẽ buộc phải đóng cửa.

Nghiệp đoàn Công nhân Bưu điện Canada đã tuyên bố đình công toàn quốc vào ngày 25/9, vài giờ sau khi chính phủ liên bang công bố những thay đổi trên.

Nghiệp đoàn Công nhân Bưu điện Canada đã yêu cầu Bộ trưởng Lightbound hủy bỏ các điều chỉnh trên nhưng ông cho biết chính phủ sẽ giữ nguyên quyết định này./.

