Tổng đình công gây gián đoạn hàng loạt dịch vụ trên khắp Hy Lạp



Ngày 30/9, người lao động khu vực công và tư nhân của Hy Lạp đã xuống đường biểu tình để phản đối kế hoạch cải cách luật lao động của chính phủ, đặc biệt là quy định cho phép kéo dài ca làm việc lên tới 13 giờ mỗi ngày.

Cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ đã làm tê liệt các dịch vụ trên cả nước trong ngày 1/10.

Nhiều tàu thuyền và phà bị buộc phải neo đậu tại cảng. Tàu hỏa và taxi ngừng hoạt động hoàn toàn tại thủ đô Athens.

Trong khi đó, dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm và các dịch vụ vận tải công cộng khác cũng phải giảm bớt lịch trình hoạt động.

Các dịch vụ tại trường học, tòa án, bệnh viện công và chính quyền địa phương cũng bị ảnh hưởng.

Cuộc đình công do các công đoàn đại diện cho công chức (ADEDY) và người lao động khu vực tư nhân (GSEE) dẫn đầu.

Các công đoàn phản đối những thay đổi trong luật lao động vốn cho phép làm thêm giờ và kéo dài ca làm việc. Tuy nhiên, các công đoàn lập luận rằng các quy định mới này sẽ tạo kẽ hở để người sử dụng lao động lạm dụng người lao động.

Công đoàn GSEE kêu gọi chỉ cho phép làm việc 37,5 giờ/tuần và khôi phục các thỏa thuận thương lượng tập thể.

Trong khi đó, Chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho rằng các đề xuất cải cách luật lao động mang lại tự do lựa chọn hơn cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Thủ tướng Mitsotakis nói rõ nhiều người trẻ có nhu cầu làm việc nhiều hơn để có thêm thu nhập, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn còn gặp nhiều khó khăn sau cuộc khủng hoảng nợ năm 2009-2018.

Mặc dù hiện tỷ lệ thất nghiệp đã giảm và tăng trưởng được duy trì nhưng mức lương thấp (mức lương tối thiểu hiện nay là 880 euro/tháng) và chi phí sinh hoạt cao vẫn là mối lo ngại lớn đối với nhiều người dân nước này.

Bộ trưởng Lao động Niki Kerameus giải thích thêm quy định cho phép làm 13 giờ mỗi ngày chỉ là "trường hợp ngoại lệ" và sẽ không được áp dụng rộng rãi.

Biện pháp này chỉ có hiệu lực đối với tối đa 37 ngày mỗi năm, được áp dụng khi có sự đồng thuận của người lao động và họ sẽ được trả tiền làm thêm giờ.

Hiện dự luật vẫn chưa được trình lên Quốc hội xem xét và phê duyệt./.

