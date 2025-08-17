Thế giới

Trung Đông

Tổng đình công tại Israel nhằm phản đối chiến tranh

Các hoạt động diễn ra từ 6 giờ 29 đến 20 giờ (theo giờ địa phương), với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức xã hội, giới học thuật và lãnh đạo các chính quyền địa phương.

Thanh Bình
Người dân tham gia biểu tình tại Tel Aviv, Israel, kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza. (Ảnh: Anadolu Agency/ TTXVN)
Người dân tham gia biểu tình tại Tel Aviv, Israel, kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza. (Ảnh: Anadolu Agency/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 17/8, mọi hoạt động tại Israel gần như đã ngừng lại khi các gia đình con tin đang bị Hamas giam giữ, cùng Hội đồng Tháng Mười tổ chức một ngày đoàn kết toàn quốc, với hơn 300 cuộc biểu tình đồng loạt diễn ra trên khắp cả nước.

Các hoạt động diễn ra từ 6 giờ 29 đến 20 giờ (theo giờ địa phương), với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức xã hội, giới học thuật và lãnh đạo các chính quyền địa phương. Vào lúc 7 giờ 10, các nhà hoạt động tổ chức một “hồi chuông thức tỉnh” gửi đến các thành viên chính phủ.

Sáu đoàn xe biểu tình bắt đầu khởi hành lúc 7 giờ 30 từ Tel Aviv, Latrun, Haifa và Đường cao tốc số 6. Theo Ban tổ chức, các đoàn xe nhằm phát đi thông điệp rằng “mọi người di chuyển trên các tuyến đường ở Israel đều sẽ cảm nhận được sự tê liệt.” Nhiều cuộc tuần hành diễn ra đồng loạt tại Tel Aviv, Jerusalem và Haifa.

Hàng chục thị trưởng trên khắp Israel tuyên bố ủng hộ ngày đoàn kết, trong đó có ông Haim Bibas - Chủ tịch Liên đoàn Chính quyền Địa phương Israel; ông Shai Hajaj - Chủ tịch Trung tâm Hội đồng Vùng; và Thị trưởng Tel Aviv, ông Ron Huldai.

Các lãnh đạo địa phương cam kết dành các hoạt động công cộng trong ngày 17/8 để vận động cho việc trả tự do cho các con tin và gây áp lực đối với giới lãnh đạo “nhanh chóng đạt được một thỏa thuận” với phong trào Hamas.

Nhiều trường đại học cũng tham gia đình công, trong đó có Viện Công nghệ Israel-Technion, Đại học Tel Aviv, Đại học Hebrew Jerusalem, Đại học Ben-Gurion Negev và Đại học Mở Israel.

Diễn đàn Con tin và Gia đình Người Mất tích cho biết ngày biểu tình nhằm yêu cầu trả tự do cho tất cả con tin và chấm dứt xung đột trong khuôn khổ một thỏa thuận. Cuộc mít tinh trung tâm sẽ diễn ra lúc 20h tại Quảng trường Con Tin ở Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Người dân Israel #Con tin #Xung đột Israel-Hamas #Biểu tình #Tuần hành Israel
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: THX/TTXVN)

Australia tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine

Sau phiên họp nội các ngày 11/8, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Canberra sẽ ủng hộ quyền của người Palestine có một nhà nước độc lập, coi đây là động lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.