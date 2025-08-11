Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Tổng đình công phản đối quyết định chiếm đóng Gaza, Israel chìm trong hỗn loạn

Các gia đình có người thân bị bắt làm con tin tại Dải Gaza, cùng với thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel đã phát động một cuộc tổng đình công toàn quốc.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Tổng đình công phản đối quyết định chiếm đóng Gaza, Israel chìm trong hỗn loạn
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Phát động tổng đình công phản đối quyết định chiếm đóng Gaza.

Thủ tướng Israel "phản pháo" trước chỉ trích trong và ngoài nước.

Xả súng tại Mỹ khiến 6 người bị thương.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#israel #xung đột Israel Palestine #Israel Houthi #Mối đe dọa từ Israel #Xung đột Hamas – Israel #xung đột Israel Gaza #chiến dịch không quân Israel #Israel không phận #Chính sách Israel về Gaza #Không quân Israel Gaza #Chiến dịch quân sự Israel Gaza #xung đột Gaza và Israel #vấn đề israel gaza #Israel bao vây Gaza #Chiến tranh Israel Gaza #Israel không khích Dải Gaza #Israel ném bom Gaza #Israel tấn công Gaza #Gaza-Israel #Israel không kích Gaza #Quan hệ Israel-Dải Gaza #Israel không kích Dải Gaza #Israel tấn công Dải Gaza

Israel tấn công Gaza

Podcast mới nhất