"Gã khổng lồ" hàng không Canada ngừng hoạt động do tiếp viên đình công

Đội ngũ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Air Canada đã bắt đầu đình công từ sáng ngày 16/8 (giờ địa phương), buộc hãng phải ngừng toàn bộ hoạt động, gây ra tình trạng hỗn loạn trong mùa du lịch Hè với khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày bị ảnh hưởng.

Thông báo trên được đưa ra bởi Liên đoàn viên chức Canada (CUPE), đại diện cho 10.000 tiếp viên của Air Canada.

Air Canada - hãng bay thẳng tới 180 thành phố trên thế giới - xác nhận đã “dừng mọi hoạt động” để ứng phó với cuộc đình công, đồng thời khuyến cáo khách hàng không nên đến sân bay. Hãng nhấn mạnh: “Air Canada rất lấy làm tiếc về tác động mà cuộc đình công gây ra với hành khách.”

CUPE có quyền hợp pháp đình công từ 0 giờ 01 phút sáng 16/8 (giờ địa phương) sau khi nộp thông báo trước 72 giờ. Theo xác nhận từ cả hai phía, cuộc đình công chính thức bắt đầu lúc 0 giờ 58 phút cùng ngày.

Trước đó, Air Canada đã giảm dần hoạt động để chuẩn bị cho nguy cơ đình công. Tính đến 20 giờ tối 15/8, hãng đã hủy 623 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 100.000 hành khách, và toàn bộ 700 chuyến bay dự kiến trong ngày 16/8 đều bị hủy bỏ.

Ngoài yêu cầu tăng lương, công đoàn cũng muốn được trả công cho các công việc dưới mặt đất, bao gồm cả quá trình đón khách lên máy bay.

Giáo sư Rafael Gomez, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Lao động thuộc Đại học Toronto, cho biết việc chỉ tính lương tiếp viên cho thời gian bay là “thông lệ phổ biến trên toàn thế giới.”

Ông nhận định công đoàn đã xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả, tạo ấn tượng về sự bất công trong mắt công chúng.

Trong thông báo hôm 14/8, Air Canada cho biết với đề xuất mới nhất, một tiếp viên kỳ cựu có thể đạt mức lương trung bình 87.000 CAD (65.000 USD) vào năm 2027. Tuy nhiên, công đoàn cho rằng mức này “thấp hơn lạm phát và dưới giá trị thị trường,” đồng thời bác bỏ đề nghị của Chính phủ liên bang và hãng bay về việc đưa tranh chấp ra trọng tài độc lập.

Giáo sư Gomez nhận định cuộc đình công khó kéo dài, bởi “đây là mùa cao điểm dịch chuyển. Hãng hàng không Air Canada không muốn mất hàng trăm triệu USD doanh thu.”

Trong bối cảnh nền kinh tế Canada đang chịu áp lực từ cuộc chiến thương mại của Mỹ với thuế quan đánh vào các ngành then chốt như ôtô, nhôm và thép, giới doanh nghiệp cảnh báo đình công có thể khiến tình hình thêm căng thẳng.

Hội đồng Doanh nghiệp Canada cho rằng việc ngừng hoạt động của Air Canada sẽ “gây tổn hại ngay lập tức và nghiêm trọng cho người dân, đặc biệt khi chuỗi cung ứng của nước này đang chịu áp lực lớn chưa từng có./.

