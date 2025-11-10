Bỉ sắp đối mặt với ba ngày tê liệt vì đình công trên toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ ngày 24 đến 26/11, nước Bỉ sẽ rơi vào tình trạng gần như tê liệt khi các nghiệp đoàn đồng loạt kêu gọi đình công trên phạm vi toàn quốc.

Đường sắt, giao thông công cộng, cơ quan hành chính, y tế và giáo dục đều bị ảnh hưởng trong ba ngày liên tiếp.

Theo thông báo của các nghiệp đoàn, cuộc đình công sẽ bắt đầu từ 22 giờ 00 phút hôm 23/11 và kéo dài suốt 72 giờ.

Trong thời gian này, toàn bộ nhân viên ngành đường sắt quốc gia cùng các công ty trực thuộc sẽ ngừng làm việc. Phần lớn các chuyến tàu sẽ phải hủy, chỉ còn một số ít tuyến duy trì hoạt động tối thiểu nhờ đội ngũ nhân viên cam kết đi làm.

Cùng thời điểm, các mạng lưới giao thông công cộng như STIB ở Brussels, De Lijn tại Flanders và TEC ở Wallonie cũng sẽ dừng hoạt động trong ngày 24/11. Việc đi lại trong và ngoài các đô thị lớn dự kiến gặp nhiều khó khăn.

Ngày 25/11, phong trào đình công sẽ lan rộng sang các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương và bệnh viện công.

Các nghiệp đoàn dự định tổ chức nhiều cuộc tuần hành và tập hợp tại các thành phố lớn để phản đối những biện pháp kinh tế-xã hội mà họ cho là gây bất lợi cho người lao động.

Giáo viên cũng được kêu gọi tham gia, với kế hoạch đình công riêng vào ngày 10 và 25/11.

Đến ngày 26/11, cuộc đình công sẽ đạt quy mô lớn nhất với tổng đình công toàn quốc, bao trùm cả khu vực công và tư nhân. Hàng loạt lĩnh vực, từ giao thông, hành chính, giáo dục cho tới y tế, đều có thể bị tê liệt.

Một cuộc biểu tình quy mô lớn tại Brussels được xem là điểm kết thúc của ba ngày hành động liên tiếp.

Trước đó, vào ngày 14/10, hơn 100.000 người đã xuống đường tại Brussels để phản đối các chính sách của chính phủ liên bang, đặc biệt là những biện pháp thắt chặt ngân sách và cải cách lao động.

Theo các nghiệp đoàn, cuộc tổng đình công lần này là “lời cảnh báo mạnh mẽ” gửi tới chính phủ, yêu cầu điều chỉnh chính sách để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Giới quan sát nhận định, ba ngày đình công liên tiếp sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông, dịch vụ công và đời sống sinh hoạt của người dân.

Các ngành then chốt như vận tải, giáo dục và y tế sẽ chịu sức ép lớn, trong bối cảnh Bỉ vẫn đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau thời kỳ giá cả leo thang và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Các nghiệp đoàn cũng không loại trừ khả năng tiếp tục hành động sau khi đợt đình công này kết thúc, đặc biệt trong ngành đường sắt, tùy theo phản ứng của chính phủ.

Với truyền thống đối thoại xã hội lâu đời, Bỉ giờ đây đứng trước thử thách lớn trong việc tìm ra tiếng nói chung giữa giới chức và người lao động khi năm 2025 sắp khép lại./.

