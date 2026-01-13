Quýt hồng “lên” chậu sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Quýt hồng là một trong những loại cây ăn quả nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, mỗi năm chỉ cho quả một vụ và thu hoạch vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các nhà vườn trồng quýt ở tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị hàng nghìn chậu quýt hồng.

Thay vì trồng quýt hồng dưới đất và bán quả như truyền thống, những năm gần đây, một số nông dân (chủ yếu ở xã Phong Hòa) nghiên cứu cho quýt hồng “lên” chậu, bán để khách hàng trưng Tết.

Theo nhiều nhà vườn, quýt hồng là loại cây trồng “khó tính,” đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Để có một chậu quýt bán tới tay khách hàng mất khá nhiều thời gian, công sức; từ khi trồng đến khi xuất bán là 3 năm trở lên, trải qua nhiều công đoạn. Nhà vườn trồng cây con trong bầu nhựa khoảng 1 năm, sau đó chuyển lên trồng trong chậu và chăm sóc, xử lý cho ra quả trong 2 năm nữa.

Ông Hà Thanh Hồng ở ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa gắn bó với nghề trồng quýt hồng trong chậu vài năm nay nên đã đúc rút một số kinh nghiệm canh tác loại cây này. Ông Hồng cho biết, nhờ áp dụng trồng trong nhà màng nên vườn quýt hạn chế bị côn trùng tấn công, nhất là tình trạng nhện bám, vàng lá, trái bị da cám… Sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu của ông được nhiều khách hàng ưa chuộng và tìm mua từ sớm. Để cung ứng cho thị trường Tết nguyên đán năm nay, ông Hồng chuẩn bị 230 chậu quýt hồng.

Còn ông Nguyễn Hùng Dũng ở ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa chuẩn bị khoảng 400 chậu quýt hồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Sản phẩm quýt chậu của ông có hình dáng đẹp, nhiều quả, quả to, bóng, đẹp và bán với mức giá hợp lý nên tình hình tiêu thụ năm nay khá thuận lợi, có thể sẽ hết hàng sớm. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng hiện nay, ông đã tiêu thụ hơn 50% số lượng quýt chậu chuẩn bị.

Những năm trước, khách hàng mua quýt chậu thường vào thời điểm cận Tết, chọn những chậu quýt có quả chín và chuyển sang màu vàng cam. Còn năm nay, nhiều khách hàng mua quýt sớm hơn, chọn những chậu quýt quả còn xanh, chưa chín để có thể trưng được trong thời gian dài sau Tết. Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, trong vựa của ông có nhiều loại như: quýt mang quả đang chín, quýt mang quả chưa chín và cả những chậu quýt chưa cho quả… - ông Dũng cho hay.

Theo nhiều nhà vườn ở Phong Hòa, sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu có thể trưng được trong thời gian hơn 2 tháng. Để chậu quýt hồng trưng thời gian dài như thế mà không bị héo, khách hàng cần chọn mua cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ và không cần bón thêm phân. Cây quýt hồng trồng trong chậu trưng Tết có chiều cao trung bình từ 1-1,6 m và mang nhiều quả to. Chất lượng quả vẫn ngon ngọt, màu sắc đẹp tương tự như quýt trồng dưới đất.

Ông Lưu Văn Khiêm - đại diện Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Phong Hòa cho biết, để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các nhà vườn trong tổ hợp tác đã chuẩn bị cung cấp khoảng 1.200 chậu quýt hồng với giá bán từ 1,5-5 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích cỡ cây, dáng cây và số lượng quả.

Ngoài việc bán quýt hồng trong chậu theo kiểu truyền thống, khách hàng đến tham quan rồi đặt mua, vài năm gần đây, một số nhà vườn còn chào bán quýt chậu thông qua mạng xã hội.

Hiện, thị trường tiêu thụ của quýt hồng trồng trong chậu chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh, thành phía Bắc, một số nhà vườn còn xuất bán sang Campuchia./.

