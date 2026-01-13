Toyota Motor giữ vị trí hãng ôtô bán chạy nhất thế giới năm thứ sáu liên tiếp

Toyota Motor tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thế giới trong năm 2025, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp giữ vị trí này.

Kết quả này được đưa ra trong bối cảnh đối thủ Volkswagen của Đức vừa công bố doanh số cả năm nhưng vẫn thấp hơn tổng lượng xe Toyota bán ra tính đến hết tháng 11/2025.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, Toyota đã bán ra 10,32 triệu xe trên toàn cầu. Trong khi đó, chỉ có 8,98 triệu xe của Volkswagen được tiêu thụ trong cả năm tính đến hết tháng 12/2025, giảm 0,5% so với năm 2024.

Tại Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của Volkswagen - hãng xe này bán được khoảng 2,69 triệu xe, giảm 8% so với năm 2024, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nhà sản xuất nội địa.

Doanh số của Volkswagen tại Bắc Mỹ cũng chịu tác động mạnh từ các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi lượng xe bán ra giảm tới 10,4%.

Trái lại, Volkswagen vẫn ghi nhận doanh số khả quan tại thị trường châu Âu. Trên phạm vi toàn cầu, doanh số xe điện của hãng tăng 32%, đạt 983.100 xe, trong đó mức tăng tại châu Âu và Mỹ vượt xa kết quả của năm 2024.

Toyota đã giữ ngôi vị hãng xe số một thế giới về doanh số bán kể từ năm 2020. Số liệu doanh số của hãng bao gồm cả các công ty con là nhà sản xuất xe cỡ nhỏ Daihatsu Motor và hãng xe tải Hino Motors./.

