Toyota mong muốn mở rộng đầu tư xe xanh tại Việt Nam

Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota châu Á cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Toyota tại Việt Nam 30 năm qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ sự trân trọng đối với những hoạt động xã hội của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Nhật Bản là đối tác số một của Việt Nam về ODA và lao động; thứ ba về đầu tư và du lịch; thứ tư về thương mại… Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác nguồn nhân lực ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh với Việt Nam, trong đó có Công ty Toyota, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trực tiếp, gián tiếp vào Việt Nam và đạt được nhiều thành công như Toyota đã có tại Việt Nam.

Chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế đất nước, Phó Thủ tướng cho biết năm nay Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 8,3-8,5%; xuất nhập khẩu trên 900 tỷ USD; CPI khoảng 3,6%…

Trong nhiệm kỳ tới, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Trong lĩnh vực vận tải, Việt Nam đang trên lộ trình chuyển dần từ sử dụng phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Các dự án sử dụng năng lượng sạch, công nghệ cao sẽ được khuyến khích đầu tư…

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng mong muốn Toyota hưởng ứng và tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota châu Á trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã dành thời gian tiếp; cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ Công ty Toyota Việt Nam trong những năm qua, nhất là việc xây dựng các cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư… qua đó giúp hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể là, qua 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Toyota đã sản xuất trong nước hơn 700.000 xe; bán trong nước hơn 1 triệu xe; xuất khẩu hơn 1 tỷ USD; hợp tác với 61 nhà cung ứng linh kiện trong nước; từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa; trực tiếp tạo công ăn việc làm cho hơn 1.500 lao động; nếu tính toàn bộ hệ sinh thái của Toyota Việt Nam, thì tổng số lao động là hơn 76.000 người…

Chia sẻ về dự định phát triển công nghiệp ôtô của Toyota tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, ông Tiền Quốc Hào bày tỏ: Toyota mong muốn "phổ cập" ôtô tại Việt Nam; cung cấp các tiếp cận thân thiện môi trường một cách đa dạng, đa chiều.

Theo đó, Toyota dự định tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hướng tới các mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy Toyota tại Việt Nam; "xanh hóa" và nâng cao chất lượng của sản phẩm; cung cấp các sản phẩm xe xanh (xe lai xăng điện) cỡ nhỏ, cỡ trung; mở rộng dải sản phẩm; mở rộng quy mô sản xuất gắn với nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Toyota tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Toyota châu Á đề xuất với Chính phủ một số nội dung để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, một lần nữa, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhiệt liệt biểu dương Toyota thời gian qua đã có hoạt động rất thành công tại Việt Nam.

Trao đổi cụ thể về các kiến nghị của lãnh đạo Toyota, cũng như các chính sách phát triển công nghiệp ôtô của Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Toyota hoạt động ổn định đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Chính phủ nhất quán ủng hộ Toyota tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chúc Toyota tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong một kỷ nguyên mới đầy triển vọng.

Tại Việt Nam, Công ty ôtô Toyota Việt Nam được thành lập từ tháng 9/2025, là liên doanh giữa Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC); Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và Tập đoàn KUO Singapore.

Nhà máy của Toyota Việt Nam được đánh giá là một trong những nhà máy Toyota có chất lượng xuất xưởng xe tốt nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương./.

