Grab hợp tác với hãng xe Trung Quốc triển khai 20.000 xe điện tại Đông Nam Á

Hãng gọi xe công nghệ Grab và nhà sản xuất ôtô Trung Quốc GAC vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa 20.000 xe điện (EV) vào hoạt động tại thị trường Đông Nam Á.

Động thái này tiếp tục khẳng định xu hướng điện hóa mạnh mẽ của các nền tảng vận tải trong khu vực.

Theo thông báo đưa ra ngày 8/1, Grab cho biết kế hoạch hợp tác sẽ bắt đầu với việc giới thiệu ba mẫu xe của GAC gồm Aion Y, Aion ES và Aion V tại nhiều quốc gia, trong đó trọng điểm là Singapore, Malaysia và Indonesia. Về phân khúc, Aion V thuộc dòng xe thể thao đa dụng (SUV), trong khi Aion Y và Aion ES là các mẫu xe phổ biến cho dịch vụ taxi.

Điểm nổi bật của thỏa thuận này là sự tích hợp sâu về công nghệ. Ứng dụng dành cho tài xế của Grab sẽ được cài đặt trực tiếp vào hệ thống lái thông minh của GAC.

Tính năng này cho phép tài xế xem bản đồ điều hướng và nhận các thông báo từ Grab, ví dụ như cảnh báo an toàn về các điều kiện nguy hiểm trên đường, ngay trên màn hình hiển thị của xe thay vì phải thao tác qua điện thoại.

Bên cạnh việc cung cấp phương tiện, hai bên đang xúc tiến các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi cho đội xe. Các đối tác tài xế của Grab sẽ có quyền lựa chọn thuê xe điện từ các đối tác đội xe hoặc mua xe thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính do công ty cung cấp.

Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của Grab trong nỗ lực xanh hóa đội hình xe của mình.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2025, hãng gọi xe có trụ sở tại Singapore này cũng đã bắt tay với một "ông lớn" ôtô Trung Quốc khác là BYD để cung cấp tới 50.000 xe điện cho các đối tác tài xế tại Đông Nam Á, bao gồm các mẫu xe Denza D9 và BYD Atto 3./.

