Nvidia và Tesla - hai lối đi riêng trong cuộc đua xe tự lái

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas tuần này, CEO Jensen Huang của “gã khổng lồ” công nghệ Nvidia đã có bài thuyết trình rõ ràng nhất từ trước đến nay về công nghệ xe tự lái của hãng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Huang đã ca ngợi Alpamayo - mô hình AI mã nguồn mở được thiết kế để tăng tốc phát triển xe tự lái Cấp độ 4 (Level 4). Đây là những chiếc xe có thể tự vận hành mà không cần sự can thiệp của con người trong các khu vực địa lý xác định.

Chiến lược của Nvidia là cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho các nhà sản xuất ôtô, bao gồm chip huấn luyện AI trong trung tâm dữ liệu, chip "bộ não" trên xe, và phần mềm mô phỏng giúp giảm chi phí thu thập dữ liệu thực tế.

Nvidia định vị mình là người cung cấp lớp trí tuệ nhân tạo (intelligence layer) mà không trực tiếp sản xuất xe.

Khác với Nvidia, Tesla chọn con đường trở thành một chuyên gia tích hợp dọc. Họ tự sản xuất xe, tự phát triển hệ thống AI đầu-cuối và chỉ dựa vào cảm biến camera, thay vì kết hợp nhiều loại cảm biến như lidar hay radar mà các doanh nghiệp còn lại của ngành công nghiệp (bao gồm các đối tác của Nvidia) đang theo đuổi.

Dù là đối thủ cạnh tranh tiềm năng, Tesla và Nvidia vẫn có mối quan hệ cộng sinh quan trọng nhưng không đồng đều.

Tesla phụ thuộc nặng nề vào chip GPU của Nvidia để huấn luyện phần mềm tự lái trong các trung tâm dữ liệu, dù họ đang nỗ lực tự phát triển chip riêng.

Ông Musk tiết lộ Tesla sẽ chi khoảng 10 tỷ USD cho phần cứng Nvidia tính đến cuối năm nay. Ngược lại, Nvidia cũng là nhà đầu tư vào công ty khởi nghiệp xAI của tỷ phú Musk./.

Tesla sắp ra mắt công nghệ xe tự lái hoàn toàn tại Trung Quốc, châu Âu Mặc dù có tên gọi là “lái tự động hoàn toàn,” nhưng Tesla và các chuyên gia trong ngành cho biết rằng người lái xe phải giữ tay trên vô lăng và chú ý đến đường khi sử dụng phần mềm này.