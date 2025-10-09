Mỹ điều tra gần 2,9 triệu xe Tesla liên quan đến hệ thống tự lái hoàn toàn

Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) ngày 9/10 cho biết đang mở một cuộc điều tra đối với 2,88 triệu xe Tesla được trang bị hệ thống Tự lái Hoàn toàn (FSD), sau khi nhận được hơn 50 báo cáo về các vi phạm an toàn giao thông và một loạt vụ va chạm.

NHTSA cho biết FSD – một hệ thống trợ lái yêu cầu tài xế phải luôn chú ý và can thiệp khi cần thiết – đã khiến chiếc xe có những hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

Cơ quan này cho biết đã nhận được các báo cáo về việc xe Tesla sử dụng FSD đã vượt đèn đỏ và đi ngược chiều trong quá trình chuyển làn.

Tổng cộng, NHTSA đang xem xét 58 báo cáo về các vấn đề liên quan đến vi phạm an toàn giao thông khi sử dụng FSD, trong đó có 14 vụ va chạm và 23 trường hợp bị thương.

Cuộc điều tra mới này được tiến hành trong bối cảnh hệ thống trợ lái tiên tiến của Tesla đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ Quốc hội. Cuộc điều tra - được xem là một cuộc đánh giá sơ bộ - là bước đầu tiên trước khi NHTSA có thể yêu cầu thu hồi các phương tiện nếu tin rằng chúng gây ra rủi ro bất hợp lý trong vấn đề an toàn.

Trước đó, vào năm 2024, một tài xế ở Houston đã báo cáo với NHTSA rằng hệ thống FSD không nhận diện được tín hiệu đèn giao thông, dẫn đến việc xe vượt đèn đỏ và dừng lại khi có đèn xanh.

Người này cho biết thêm rằng Tesla không muốn khắc phục hay thậm chí thừa nhận vấn đề, dù họ đã lái thử cùng ông và tận mắt chứng kiến sự cố đó.

NHTSA cũng cho biết sẽ xem xét hành vi của FSD khi tiếp cận các điểm giao cắt với đường sắt. Tháng trước, hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Ed Markey và Richard Blumenthal đã kêu gọi NHTSA tiến hành điều tra vì số lượng các báo cáo về những vụ suýt va chạm ngày càng tăng.

Hệ thống FSD của Tesla, tiên tiến hơn hệ thống Autopilot, đã bị NHTSA điều tra trong một năm qua. Vào tháng 10/2024, cơ quan này đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với 2,4 triệu xe Tesla được trang bị FSD sau khi có 4 báo cáo về các vụ va chạm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, như bị chói nắng, sương mù hoặc bụi trong không khí, trong đó có cả một vụ tai nạn chết người vào năm 2023.

Tesla cho biết hệ thống FSD sẽ đưa người dùng đến gần như mọi nơi dưới sự giám sát chủ động của người lái và chỉ cần can thiệp ở mức tối thiểu, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tính năng này không biến chiếc xe thành xe tự lái hoàn toàn.

NHTSA cũng đang xem xét kỹ các tính năng tự động khác của Tesla. Vào tháng 1, NHTSA đã mở một cuộc điều tra đối với 2,6 triệu xe Tesla sau các báo cáo về những vụ va chạm liên quan đến một tính năng cho phép người dùng di chuyển xe từ xa.

NHTSA cũng đang đánh giá việc Tesla triển khai dịch vụ robotaxi (taxi không người lái) tại Austin, Texas, được ra mắt vào tháng 6./.

