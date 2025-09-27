Ôtô-Xe máy

Toyota sẽ khởi động dây chuyền sản xuất xe Hybrid đầu tiên ở Việt Nam

Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục hiện đại hóa nhà máy, trụ sở và đặc biệt là khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD.

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Toyota. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Công ty Ôtô Toyota Việt Nam, cho biết hướng tới tương lai, Toyota Việt Nam kiên định với cam kết đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Tổng Giám đốc Công ty Ôtô Toyota Việt Nam chia sẻ Toyota sẽ tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong nước, nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ôtô và chuỗi cung ứng với những giá trị vượt trội, công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt, "Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục hiện đại hóa nhà máy, trụ sở và đặc biệt là khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định nỗ lực đưa công nghệ xanh đến gần hơn với người tiêu dùng," ông Nakano Keita chia sẻ.

Trong khi đó, ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á cũng cho hay: "Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau."

Với định hướng "di chuyển xanh-phát triển bền vững," Toyota Việt Nam khẳng định sẽ kiên định đầu tư sản xuất trong nước, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và thúc đẩy công nghệ hiện đại, góp phần đưa ngành công nghiệp ôtô Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong khu vực.

Kể từ khi thành lập năm 1995 đến nay, Toyota Việt Nam đã khẳng định vị thế là thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam với nhiều cột mốc ấn tượng: Sản xuất hơn 700.000 xe, đưa tới tay khách hàng trên 1 triệu xe, đồng thời phục vụ hơn 20 triệu lượt xe tại hệ thống dịch vụ sau bán hàng chính hãng.

Doanh thu xuất khẩu linh kiện, phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD; đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nhiều năm liền nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam; dành gần 32 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội trong 4 lĩnh vực an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp (trong đó 13 doanh nghiệp Việt Nam), hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa; đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự tận tâm, gắn bó lâu dài...

Những kết quả này minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và là nền tảng để Toyota tiếp tục mang tới các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy và đa dạng giải pháp di chuyển cho khách hàng Việt Nam./.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toyota mong muốn mở rộng đầu tư xe xanh tại Việt Nam

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Toyota tại Việt Nam 30 năm qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Toyota hưởng ứng chính sách phát triển xanh của Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

