Tổng thống Mỹ ra lệnh mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp

Tờ New York Post ngày 12/1 cho biết lãi suất vay mua nhà tại Mỹ đã giảm xuống dưới mức 6% lần đầu tiên trong nhiều năm, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở đang kéo dài.

Theo dữ liệu công bố, lãi suất trung bình cho khoản vay mua nhà cố định 30 năm đã giảm còn 5,87% vào đầu tuần. Con số này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, bởi chỉ vài ngày trước đó, lãi suất mới vừa chạm mốc 5,99%, lần đầu tiên xuống dưới 6% kể từ ngày 2/2/2023.

Tính trong vòng một năm qua, lãi suất vay mua nhà cố định 30 năm đã giảm hơn 1 điểm phần trăm, mang lại kỳ vọng mới cho người mua nhà đang bị áp lực bởi giá địa ốc cao và chi phí vay mượn đắt đỏ.

Không chỉ các khoản vay dài hạn được hưởng lợi, lãi suất vay mua nhà cố định 15 năm cũng giảm còn khoảng 5,25%. Các tổ chức tài chính cho biết những người vay có điểm tín dụng tốt hiện có thể tìm được mức lãi suất dưới 6%, thậm chí thấp hơn nếu chủ động so sánh giữa những cơ sở cho vay cạnh tranh.

Thông thường, lãi suất thế chấp biến động rất chậm, mỗi ngày chỉ thay đổi vài phần trăm rất nhỏ. Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên Truth Social rằng ông chỉ thị đại diện của mình mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp nhằm kéo lãi suất xuống thấp, giảm tiền trả hàng tháng và làm cho việc sở hữu nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân.

Sau tuyên bố này, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang xác nhận rằng Fannie Mae và Freddie Mac sẽ là các đơn vị trực tiếp thực hiện việc mua trái phiếu. Trước đó, hai tổ chức này đã mua vào hàng chục tỷ USD trái phiếu thế chấp, nâng tổng danh mục nắm giữ lên hơn 230 tỷ USD. Nếu kế hoạch 200 tỷ USD được triển khai đầy đủ, lượng trái phiếu thế chấp do hai tổ chức này nắm giữ gần như sẽ tăng gấp đôi.

Việc chính phủ thông qua các định chế này mua trái phiếu thế chấp giúp những ngân hàng có thêm nguồn vốn cho vay, qua đó gia tăng nguồn cung tín dụng và tạo áp lực giảm lãi suất. Một số chuyên gia phân tích nhận định biện pháp này có thể tiếp tục kéo lãi suất vay mua nhà 30 năm giảm thêm khoảng 0,2 điểm phần trăm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không phải tất cả giới phân tích đều tin rằng chính sách này sẽ tạo ra thay đổi căn bản cho thị trường địa ốc. Lãi suất trung bình của các khoản vay mua nhà hiện hữu tại Mỹ hiện vào khoảng 4,4%, thấp hơn nhiều so với lãi suất vay mới, khiến nhiều chủ nhà không có động lực bán ra. Ngoài ra, quy mô 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp chỉ chiếm khoảng 1,4% trong tổng thị trường thế chấp trị giá khoảng 14.500 tỷ USD.

Bất chấp những tranh luận đó, hành động của Tổng thống Trump được xem là một bước can thiệp trực tiếp và hiếm thấy vào thị trường thế chấp, phản ánh ưu tiên chính sách rõ ràng của chính quyền trong việc hạ chi phí nhà ở.

Cùng với các đề xuất hạn chế giới đầu tư lớn thu mua nhà ở gia đình đơn lẻ, chính sách này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách sử dụng cả công cụ tài chính lẫn điều tiết để đưa thị trường nhà ở trở lại tầm với của tầng lớp trung lưu./.

