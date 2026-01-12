Chuyên gia quốc tế đặt nhiều kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng) đã chính thức ra mắt và đang được vận hành theo chuẩn mực quốc tế, tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cho phép.

Theo các chuyên gia quốc tế, nhờ các lợi thế đặc thù, IFC Đà Nẵng sẽ phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển mới cho Đà Nẵng.

Xây dựng Trung tâm tài chính hiện đại, hiệu quả

Makara Capital Partners là một tập đoàn tài chính quốc tế có trụ sở tại Singapore, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và tài trợ dự án, đã tư vấn và đầu tư hơn 20 tỷ USD trên toàn cầu - đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hạ tầng và năng lượng.

Ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Makara Capital Partners chia sẻ, với kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng trong thị trường tài chính quốc tế, Makara Capital Partners cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính quyền thành phố Đà Nẵng và Cơ quan điều hành IFC Danang để xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, chuẩn mực, và hiệu quả. Đồng thời, phù hợp với các mục tiêu ưu tiên về thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng.

Ông Ali Ijaz Ahmad cũng cho biết, đang thảo luận với một trường đại học hàng đầu thế giới để xúc tiến thành lập Trung tâm Phát triển quốc tế với các lĩnh vực nghiên cứu đa ngành tại Đà Nẵng.

Dự án kỳ vọng sẽ hình thành một cơ sở nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia tài năng trong khu vực, và tạo nền tảng tri thức phục vụ hoạch định chính sách và phát triển công nghệ. Vì vậy, ông rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho dự án.

Ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Makara Capital Partners (Singapore) tin tưởng vào tiềm năng phát triển của IFC Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Makara Capital Partners tin rằng IFC Đà Nẵng kết hợp với Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại nơi có môi trường sống, làm việc lý tưởng sẽ là yếu tố quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư, trở thành động lực phát triển đột phá cho Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, ông Ali Ijaz Ahmad cũng cho biết, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất phía trước chính là làm thế nào để vận hành trung tâm theo đúng chuẩn mực quốc tế, tạo dựng niềm tin cho các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư toàn cầu.

Điều đó đòi hỏi, khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, dựa trên thông lệ quốc tế; cơ chế cho phép tự do chuyển đổi và hồi hương vốn, bao gồm cả lợi nhuận; nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm đội ngũ quản lý cấp cao và nhân tài trẻ; hạ tầng công nghệ hiệu quả, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao; hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và hỗ trợ toàn diện. Đây là hành trình dài hạn, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Hình thành Trung tâm tài chính chuyên biệt

Là một Luật sư quốc tế, từng có 9 năm làm cố vấn cấp cao tại Trung tâm tài chính Qatar, sau đó là CEO cho Trung tâm tài chính Nairobi, hiện nay ông Oscar Njuguna đã chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban thành viên IFC Đà Nẵng.

Ông Oscar Njuguna chia sẻ: “Tôi tham gia IFC Đà Nẵng vì đã nhìn thấy tiềm năng và cơ hội phát triển to lớn của Trung tâm tài chính này trong tương lai. Việt Nam là đất nước đang phát triển rất nhanh, nổi tiếng về sự đổi mới mạnh mẽ trong khoa học-công nghệ, các lĩnh vực fintech (tài chính công nghệ), tài chính xanh... Tôi rất vui mừng khi IFC Đà Nẵng đã xây dựng được một đội ngũ vận hành chuyên nghiệp và cùng nhau nỗ lực phát triển.”

Ông Oscar Njuguna cũng cho rằng, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu thành phố du lịch nổi tiếng, điều này sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của IFC Đà Nẵng trong tương lai. Một thành phố biển nổi tiếng sẽ là nơi mà các chuyên gia hàng đầu trên thế giới muốn đến sinh sống và làm việc. Việc này sẽ giúp IFC Đà Nẵng có cơ hội tuyển dụng được nhiều nhân tài trong các lĩnh vực fintech, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo...

Ngoài IFC Đà Nẵng, chính quyền thành phố cũng cần tập trung phát triển các lĩnh vực mới như Khu thương mại tự do, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ Blockchains, tài sản số... những động lực để phát triển thành phố trong tương lai. Ông tin tưởng rằng, thành phố Đà Nẵng cùng thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ, bổ sung các thế mạnh của nhau để hiện thực hóa tầm nhìn về Trung tâm tài chính Việt Nam.

Ông Oscar Njuguna, Giám đốc Ban thành viên IFC Đà Nẵng cho biết rất đồng tình với các định hướng chiến lược của IFC Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ông Oscar Njuguna cũng cho biết, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hợp lý của các cấp chính quyền rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của IFC Đà Nẵng. Việc áp dụng các thông lệ, luật quốc tế, hình thành Trung tâm trọng tài quốc tế sẽ giúp những nhà đầu tư tin tưởng hơn vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Qua các thông lệ quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ cảm thấy thân thuộc và yên tâm hơn khi giải quyết vấn đề nảy sinh, các tranh chấp trong hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, việc chính quyền cho phép áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cũng sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm cơ hội, mạnh dạn thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo mới, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. Đây là những định hướng rất đúng đắn của Việt Nam.

Ngoài ra, IFC Đà Nẵng mong muốn tạo ra sự chuyên biệt về đổi mới sáng tạo thì cần tận dụng tối đa các ưu điểm trong hạ tầng, công nghệ. Vị trí tiếp cận dễ dàng, sân bay ngay trung tâm, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông và viễn thông bài bản là những ưu điểm nổi bật của thành phố Đà Nẵng.

Thành phố cũng đang triển khai cơ chế một cửa, một đầu mối, bảo đảm các thủ tục liên quan đến đầu tư, tài chính, xuất nhập cảnh, lưu trú... cho nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng quốc tế được xử lý tập trung, minh bạch. Việc chính quyền hỗ trợ nhanh chóng và thuận lợi sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của IFC Đà Nẵng và tất cả các thành viên tham gia.../.

Tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng, thành phố không mở rộng dàn trải các hoạt động tài chính mà tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực.