Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu bền vững

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu bền vững. Trước đó, trong năm 2024, Vietcombank cũng đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Xanh theo quy định pháp luật Việt Nam và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hành trình phát hành thành công liên tiếp các trái phiếu Xanh và trái phiếu bền vững tiếp tục hiện thực hóa chiến lược huy động vốn của Vietcombank gắn với phát triển bền vững, tài chính xanh và trách nhiệm xã hội trong trung và dài hạn.

Việc phát hành trái phiếu bền vững năm 2025 là một bước đi cụ thể trong lộ trình xanh của Vietcombank, nhằm huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho các dự án mang đến tác động tích cực về môi trường và xã hội, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo các quy định cụ thể tại Khung Trái phiếu bền vững của Vietcombank, nguồn vốn từ trái phiếu bền vững sẽ được Vietcombank ưu tiên tài trợ cho các nhóm dự án bền vững trọng tâm, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, giao thông bền vững, công trình và hạ tầng xanh, quản lý tài nguyên nước, xử lý chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, cũng như các dự án nông nghiệp bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, trái phiếu còn hướng tới hỗ trợ các dự án có tác động xã hội tích cực, như y tế, giáo dục, đào tạo nghề, nhà ở xã hội và các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng.

Thông qua các lĩnh vực ưu tiên này, Vietcombank đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng tín dụng bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế trong quá trình giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là một phần trong chiến lược tích hợp các yếu tố môi trường-xã hội-quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm của ngân hàng.

Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank được Sustainable Fitch (tổ chức độc lập đưa ra ý kiến bên thứ hai - Second Party Opinion) đánh giá cao với xếp hạng Tốt (Good) - đây là mức cao thứ hai trong khung đánh giá của Sustainable Fitch. Sustainable Fitch đánh giá quy trình đánh giá, lựa chọn dự án và báo cáo đánh giá tác động theo Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank được xếp hạng ở mức Xuất sắc (Excellent), đáp ứng thông lệ tốt nhất của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Vietcombank xác định vai trò của ngân hàng không chỉ dừng ở việc cung ứng vốn, mà còn là động lực thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển theo hướng xanh và bền vững.

Việc phát hành thành công trái phiếu bền vững năm 2025 cùng kết quả xếp hạng tín nhiệm ở mức cao nhất tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank trong việc gắn kết uy tín tín dụng với định hướng phát triển bền vững, tài chính xanh, qua đó góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy chuẩn mực minh bạch và hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường trái phiếu bền vững tại Việt Nam./.

