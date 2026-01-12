Các chuyên gia kinh tế kêu gọi EU triển khai đồng euro kỹ thuật số

Trong một bức thư ngỏ gửi tới các nghị sỹ châu Âu trước phiên điều trần của Nghị viện châu Âu về đồng euro kỹ thuật số vào tuần tới, hơn 60 nhà kinh tế đã yêu cầu các nghị sỹ Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ đồng tiền này, đồng thời cảnh báo rằng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ "mất quyền kiểm soát" đối với tiền tệ của chính mình và trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các công ty Mỹ nếu dự án này thất bại.

Các nhà kinh tế, bao gồm học giả người Pháp, ông Thomas Piketty, lập luận rằng đồng euro kỹ thuật số là sự bảo đảm thiết yếu cho chủ quyền, sự ổn định và khả năng phục hồi của châu Âu.

Hội đồng châu Âu đã ủng hộ kế hoạch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc ra mắt một loại tiền tương đương tiền mặt dưới dạng điện tử vào năm 2029.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đề xuất này có nhận được sự ủng hộ cần thiết từ đa số thành viên Nghị viện châu Âu trong cuộc bỏ phiếu quan trọng vào cuối năm nay hay không.

Hơn 60 nhà kinh tế lập luận rằng châu Âu đang phụ thuộc quá mức vào các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ, điều có khả năng khiến châu Âu phải đối mặt với các rủi ro hệ thống nằm ngoài tầm kiểm soát.

Các nhà kinh tế chỉ ra rằng 13 quốc gia trong khu vực đồng euro thiếu tùy chọn thanh toán kỹ thuật số nội địa và phụ thuộc "hoàn toàn vào các hệ thống thẻ quốc tế" như Visa, Mastercard và PayPal.

Theo các nhà kinh tế, châu Âu sẽ mất quyền kiểm soát đối với yếu tố cơ bản nhất trong nền kinh tế là tiền tệ, và khẳng định một đồng euro kỹ thuật số công vững chắc là biện pháp phòng vệ duy nhất.

Ngành ngân hàng châu Âu đã và đang vận động hành lang để thu hẹp quy mô dự án đồng euro kỹ thuật số. Vào tháng 11/2025, 14 tổ chức cho vay lớn nhất khu vực, bao gồm các ngân hàng Deutsche Bank, BNP Paribas và ING, đã cảnh báo rằng đồng euro kỹ thuật số có thể làm suy yếu những nỗ lực của khu vực tư nhân tại châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống thanh toán của Mỹ.

Nhóm vận động hành lang ngân hàng hàng đầu tại Đức là Ủy ban Ngân hàng đã gọi các kế hoạch của ECB là "quá phức tạp" và "quá đắt đỏ," đồng thời cảnh báo rằng dự án mang lại "ít lợi ích hữu hình cho người tiêu dùng."

Tuy nhiên, các nhà kinh tế thúc giục các nhà hoạch định chính sách EU hãy chống lại hoạt động vận động hành lang tài chính "thiển cận."

Chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Triodos Bank, ông Hans Stegeman, một trong những người ký tên vào bức thư, cho biết ông nghĩ rằng các ngân hàng khác đang lo ngại việc họ có thể mất đi một phần lớn tiền gửi từ khách hàng cá nhân, nhóm hiện đại diện cho nguồn vốn rẻ và dễ dự đoán.

Theo các kế hoạch hiện tại, mỗi cá nhân sẽ có thể nắm giữ tới 3.000 euro trong ví kỹ thuật số của họ. Số tiền này sẽ không được tính là tiền gửi tiền mặt tại các ngân hàng thuộc khu vực tư nhân. Ông Stegeman phát biểu rằng họ muốn có một hệ thống tài chính phục vụ xã hội và một hệ thống thanh toán điện tử công là thành phần quan trọng của kế hoạch này./.

