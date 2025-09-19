Các Bộ trưởng EU đạt tiến bộ về lộ trình cho đồng euro kỹ thuật số

Các bộ trưởng Tài chính của Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/9 đã nhất trí về một lộ trình ra mắt đồng euro kỹ thuật số, với mục tiêu trở thành một giải pháp thay thế cho các hệ thống thanh toán của Mỹ đang chiếm ưu thế là Visa và Mastercard.

Một đồng euro kỹ thuật số về cơ bản là một dạng ví điện tử được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hậu thuẫn.

Các bộ trưởng EU đã đẩy mạnh thảo luận về vấn đề này trong năm nay khi EU muốn giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác như Mỹ trong những lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, tài chính và quốc phòng.

Đây cũng là một động thái đối phó với nỗ lực toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy các đồng tiền stablecoin được neo vào đồng USD.

Stablecoin là loại tiền mã hóa được neo theo một đồng tiền pháp định, thường là đồng USD, nhằm duy trì giá trị ổn định.

Để thực sự “ổn định,” stablecoin phải được bảo chứng bằng tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu Chính phủ Mỹ hoặc tín phiếu kho bạc - tức là nợ của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, dự án đầy tham vọng này đã vấp phải nhiều rào cản. Các nhà lập pháp và giới ngân hàng lo ngại về nguy cơ người dân rút tiền hàng loạt khỏi các ngân hàng thương mại, chi phí tốn kém và những vấn đề về quyền riêng tư.

Trong một bước đột phá quan trọng tại cuộc họp ở Copenhagen, các bộ trưởng tài chính EU đã đạt được một thỏa thuận về những bước đi tiếp theo cùng với Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Ủy viên Thương mại của EU Valdis Dombrovskis.

Thỏa thuận này sẽ cho phép các bộ trưởng tài chính EU có tiếng nói trong việc quyết định liệu đồng tiền kỹ thuật số có được phát hành hay không và giới hạn số tiền mỗi người dân được nắm giữ.

Đây được xem là "chìa khóa" để xoa dịu những lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định đây không chỉ là câu chuyện công nghệ.

Bà nhấn mạnh rằng đồng euro kỹ thuật số còn là một tuyên bố chính trị về chủ quyền của châu Âu, thể hiện năng lực tự chủ về hạ tầng thanh toán của toàn khối kể cả trong các giao dịch xuyên biên giới.

Hiện tại, một số quốc gia EU có hệ thống thanh toán kỹ thuật số riêng, nhưng không có hệ thống nào được chấp nhận chung trên toàn bộ 27 quốc gia thành viên.

Dù đã có đề xuất lập pháp từ tháng 6/2023, dự án vẫn đang chờ sự chấp thuận từ Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.

ECB hy vọng khung pháp lý sẽ được thông qua vào tháng Sáu năm sau, mở đường cho việc ra mắt chính thức sau khoảng 2,5 năm đến 3 năm nữa./.

Đồng euro số - lời đáp trả của ECB với chiến lược tiền kỹ thuật số của Mỹ Ông Trump trước đó đã tuyên bố sẽ "thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của các stablecoin hợp pháp và được hỗ trợ bởi đồng USD trên toàn thế giới."