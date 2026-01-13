Kinh tế

Tài chính

Ông Trump cảnh báo thảm họa tài chính nếu tòa ra phán quyết bất lợi về thuế quan

Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho Mỹ trong các vụ kiện liên quan thì số tiền Mỹ có thể buộc phải hoàn trả do biện pháp thuế quan bị vô hiệu hóa đã lên tới hàng trăm tỷ USD.

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump ngày 12/1 cảnh báo trên mạng Truth Social rằng nếu Tòa án Tối cao vì bất cứ lý do gì ra phán quyết bất lợi cho Mỹ trong các vụ kiện liên quan đến thuế quan, hậu quả tài chính đối với đất nước sẽ ở mức thảm họa chưa từng có.

Theo Tổng thống Trump, riêng số tiền mà Mỹ có thể buộc phải hoàn trả do các biện pháp thuế quan bị vô hiệu hóa đã lên tới hàng trăm tỷ USD. Con số này chưa bao gồm các khoản “hoàn trả gián tiếp” mà các quốc gia và công ty quốc tế có thể yêu cầu, do họ đã đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp và trang thiết bị tại Mỹ với mục đích tránh né thuế quan trong tương lai.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng khi cộng dồn toàn bộ các khoản đầu tư đã và đang được triển khai, tổng giá trị thiệt hại tiềm tàng không còn tính bằng hàng trăm tỷ mà là hàng nghìn tỷ USD. Ông cảnh báo đây sẽ là một mớ hỗn loạn toàn diện, gần như không thể giải quyết đối với ngân sách quốc gia Mỹ.

Theo nhận định của ông Trump, bất cứ ai cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng và dễ dàng giải quyết việc hoàn trả này đều đang đưa ra một nhận định sai lạc, thiếu chính xác hoặc hoàn toàn không hiểu đúng bản chất phức tạp của vấn đề.

Ngay cả trong giả định bất khả dĩ rằng việc hoàn trả có thể thực hiện được, quy mô tài chính quá lớn sẽ khiến chính quyền phải mất nhiều năm mới có thể xác định chính xác số tiền, đối tượng nhận, thời điểm và phương thức chi trả.

Tổng thống Trump nhắc lại lập luận cốt lõi của ông rằng khi Mỹ mạnh mẽ và ổn định, trật tự kinh tế toàn cầu cũng được hưởng lợi. Ngược lại, một phán quyết bất lợi trong lĩnh vực thuế quan, vốn được ông xem là trụ cột của an ninh quốc gia và chiến lược kinh tế, sẽ không chỉ gây tổn hại cho Mỹ mà còn làm chao đảo cả hệ thống thương mại quốc tế.

Kết thúc thông điệp, Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo trực diện rằng nếu Tòa án Tối cao đứng về phía chống lại Mỹ trong vấn đề thuế quan mang tính an ninh quốc gia này, đất nước sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm về kinh tế và chiến lược, với hậu quả khó có thể cứu vãn trong nhiều năm tới./.

(Vietnam+)
#Thuế quan #Tổng thống Trump #Thương mại Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Giá bitcoin vẫn dao động quanh ngưỡng 90.000 USD

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước và đang chịu áp lực từ các yếu tố vĩ mô và tâm lý chờ đợi chính sách mới từ Mỹ.

Kiểm đồng USD. (Ảnh: TTXVN)

Đồng USD duy trì đà tăng giá phiên thứ tư liên tiếp

Đà tăng của USD được hỗ trợ bởi thông tin từ báo cáo tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.