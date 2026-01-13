Ông Trump cảnh báo thảm họa tài chính nếu tòa ra phán quyết bất lợi về thuế quan

Tổng thống Donald Trump ngày 12/1 cảnh báo trên mạng Truth Social rằng nếu Tòa án Tối cao vì bất cứ lý do gì ra phán quyết bất lợi cho Mỹ trong các vụ kiện liên quan đến thuế quan, hậu quả tài chính đối với đất nước sẽ ở mức thảm họa chưa từng có.

Theo Tổng thống Trump, riêng số tiền mà Mỹ có thể buộc phải hoàn trả do các biện pháp thuế quan bị vô hiệu hóa đã lên tới hàng trăm tỷ USD. Con số này chưa bao gồm các khoản “hoàn trả gián tiếp” mà các quốc gia và công ty quốc tế có thể yêu cầu, do họ đã đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp và trang thiết bị tại Mỹ với mục đích tránh né thuế quan trong tương lai.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng khi cộng dồn toàn bộ các khoản đầu tư đã và đang được triển khai, tổng giá trị thiệt hại tiềm tàng không còn tính bằng hàng trăm tỷ mà là hàng nghìn tỷ USD. Ông cảnh báo đây sẽ là một mớ hỗn loạn toàn diện, gần như không thể giải quyết đối với ngân sách quốc gia Mỹ.

Theo nhận định của ông Trump, bất cứ ai cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng và dễ dàng giải quyết việc hoàn trả này đều đang đưa ra một nhận định sai lạc, thiếu chính xác hoặc hoàn toàn không hiểu đúng bản chất phức tạp của vấn đề.

Ngay cả trong giả định bất khả dĩ rằng việc hoàn trả có thể thực hiện được, quy mô tài chính quá lớn sẽ khiến chính quyền phải mất nhiều năm mới có thể xác định chính xác số tiền, đối tượng nhận, thời điểm và phương thức chi trả.

Tổng thống Trump nhắc lại lập luận cốt lõi của ông rằng khi Mỹ mạnh mẽ và ổn định, trật tự kinh tế toàn cầu cũng được hưởng lợi. Ngược lại, một phán quyết bất lợi trong lĩnh vực thuế quan, vốn được ông xem là trụ cột của an ninh quốc gia và chiến lược kinh tế, sẽ không chỉ gây tổn hại cho Mỹ mà còn làm chao đảo cả hệ thống thương mại quốc tế.

Kết thúc thông điệp, Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo trực diện rằng nếu Tòa án Tối cao đứng về phía chống lại Mỹ trong vấn đề thuế quan mang tính an ninh quốc gia này, đất nước sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm về kinh tế và chiến lược, với hậu quả khó có thể cứu vãn trong nhiều năm tới./.

Mỹ: Tòa án chưa quyết định về thuế quan của Tổng thống Trump Trước đó đã có nhiều đồn đoán rằng phán quyết về thuế quan sẽ được đưa ra trong ngày 9/1, nhưng Tòa án Tối cao chỉ công bố một bản ý kiến trong ngày và nội dung này không liên quan đến thuế quan.