Thủ tướng: Đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được “an cư lạc nghiệp.”

Sáng 13/1, kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính

sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, quy luật thị trường.

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội;nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản; hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà ở; cần có đề án phát triển nhà ở với giá phù hợp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, giải quyết quỹ đất sạch, giảm thủ tục hành chính, thành lập quỹ nhà ở, trung tâm giao dịch bất động sản… trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.”

Nêu rõ quan điểm “mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, không để ai bị bỏ lại phía sau,” Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân và kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân và điều kiện, hoàn cảnh đất nước./.